İBB Yurtlarına Başvuracak Öğrenciler Dikkat! Tarihler Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarında 2026-2027 akademik yılı için başvurular başladı. 25 Ağustos saat 23.59’a kadar sürecek başvuruların sonuçları 4 Eylül’de açıklanacak. Öğrenciler, kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira ücretle yurtlarda kalabilecek.

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İBB Yurtlarına Başvuracak Öğrenciler Dikkat! Tarihler Belli Oldu
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci için yurt arayışı ve yerleşme süreci de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci açıldı. Avrupa Yakası’nda 11, Anadolu Yakası’nda ise 5 yurt bulunurken, bunların 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere hizmet verecek.

14 EYLÜL'DE KONAKLAMALAR BAŞLAYACAK

2026-2027 akademik yılı için başvurular bugün itibarıyla “yurt.ibb.istanbul” internet sitesi üzerinden alınmaya başladı. Başvurular 25 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 4 Eylül’de açıklanacak. Öğrenciler, 14 Eylül’den itibaren İBB yurtlarında konaklamaya başlayabilecek.

İBB Yurtlarına Başvuracak Öğrenciler Dikkat! Tarihler Belli Oldu - Resim : 1

DETAYLAR BELLİ OLDU

Yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerde bazı şartlar aranacak. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul sınırları içerisinde bulunması, ailesinin İstanbul dışında ikamet etmesi, zorunlu staj dışında brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla ücretle çalışmaması, kamu personeli olmaması ve başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

İBB Yurtlarına Başvuracak Öğrenciler Dikkat! Tarihler Belli Oldu - Resim : 2

GÜNLÜK 128 LİRA ÖDENECEK

Öğrenciler başvuru sonuçlarını 4 Eylül’de “yurt.ibb.istanbul” üzerinden öğrenebilecek. İBB yurtlarında bu yıl konaklama ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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