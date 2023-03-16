HDP isteklerini geri çevirirse TİP ittifaktan ayrılabilir: B planı ne?

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) kendi adı, logosu ve adaylarıyla seçimlere girme kararı alırken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçimlere tek listeyle girilmesini istiyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, konuyla ilgili 'HDP ve TİP yol ayrımında' başlıklı yazısında en az 41 şehirde kendi amblem ve adaylarıyla seçime katılma istekleri HDP tarafından geri çevrilirse TİP'in, ittifaktan ayrılabileceğini; Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay’ı bağımsız aday göstermeyi düşündüğünü yazdı.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Halkların Demokratik Partisi, dün Merkez Yürütme Kurulu’nu toplayıp bir süredir Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri arasında gerilim kaynağı haline gelen “Seçime nasıl gireceğiz?” sorununu masaya yatırdı.

Bu ciddi bir sorun.

İttifakı yol ayrımına getirecek kadar ciddi.

Çünkü Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin seçimlere en az 41 şehirde kendi amblemleri ve adaylarıyla girmek istemesi HDP’de rahatsızlık yarattı. Önceki gün TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in “İstanbul’da yarışabiliriz” sözleri iki parti tabanını tartışmaya sürükledi. Haliyle bu kriz HDP MYK’sının başat gündemiydi.

Dünkü toplantıda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tek çatı altında ve tek listede seçime katılması kararlaştırıldı. TİP ve Emek Partisi ile müzakere ve istişarede bulunmaları için eşbaşkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a yetki verildi.

HDP ‘müzakere’ ifadesini kullansa da bu esasen ikna girişimi. Haliyle eşbaşkanlar bugünkü Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısında, iki sosyalist partiyi iknaya uğraşacak.

Peki, TİP ve EMEP “Evet” der mi?

TİP açısından zor görünüyor.

Hatta imkansız.

TİP'İN B PLANI

En az 41 şehirde kendi amblem ve adaylarıyla seçime katılma istekleri HDP tarafından geri çevrilirse TİP, ittifaktan ayrılabilir. O durumda TİP, liderleri Erkan Baş ile milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay’ı bağımsız aday göstermeyi düşünüyor."

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Saymaz'ın konuyla ilgili sorularını şöyle yanıtladı:

TİP “Belli yerlerde ayrı listelerle girelim” diyor. TİP ısrarcı olursa HDP’nin tavrı ne olur?

Biz ittifakın dağılmasını, herkesin durduğu yerde durmasını ve esnememesini yanlış buluyoruz. Herkesin bu tarihsel rolün farkında olarak, sorumluluğu doğru temelde taşıması gerekiyor.

Onları ikna etmek istiyorsunuz.

Belki ikna olma belki başka formüller bulma diyelim."