HDP Beytüşşebap İlçe Eşbaşkanı Temel'in amcası evinin önünde öldürüldü

Şırnak Beytüşşebap'a bağlı Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde evine giden 48 yaşındaki Temer Temel kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Temel'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Temel'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gazeteci Cihan Ölmez, Temer Temel'in, eski Beytüşşebap Belediye Başkanı Yusuf Temel’in kardeşi ve Beytüşşebap HDP ilçe eş başkanı Ferhat Temel’in amcası olduğunu duyurdu.

Ölmez cinayetle ilgili şu paylaşımları yaptı: "Şırnak Beytüşşebap ilçesi Setkar köyünde Eski Beytüşşebap Belediye Başkanı Yusuf Temel’in kardeşi Temel Temel evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Temel Beytüşşebap devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Temel’in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Temel şu an ki Beytüşşebap HDP ilçe eş başkanı Ferhat Temel’in de amcasıdır. Temel ailesi HDP’li kimlikleri ile bilinen bir ailedir.

Temel evinin önünde oğlu ile araçtan inerken saldırı yapılıyor. Tek kişi tarafından ateş ediliyor. Ateş eden kişi olay yerinden hızlıca kaçıyor. Saldırının neden ve kim tarafından yapıldığı hakkında herhangi bir bilgi net değil."