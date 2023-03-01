Haluk Levent kayıp çocuklar için harekete geçti

Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası kaybolan çocuklarla ilgili olarak harekete geçti.

Haluk Levent kayıp çocuklar için harekete geçti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği depremler, Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilde yıkıma yol açan felaketin ardından çocuklarının kaybolduğunu belirten aileler, seslerini sosyal medyada duyurmaya çalıştı. 

Afetin ilk gününden itibaren bölgede yardım faaliyetleri yürüten, hatta topladıkları bağışlar nedeniyle iktidar kanadının da hedefi olan Ahbap Başkanı Haluk Levent, konuyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını duyurdu: 

"Kaybolan çocukları hastanelere ve defin birimlerine biz de soruyoruz. Çocuklarını bulamayan aileler bu tweetin altına isim ve adres bilgisi yazsın. Bizler de ipin ucundan tutalım. Depremin ilk günü böyle bir sistemle birçok kişi bulunmuştu. Bir çocuğumuza bile ulaşsak ne mutlu."

Haluk Levent kayıp çocuklar için harekete geçti - Resim : 1

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