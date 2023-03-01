SGK'dan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için uyarı: Düzenleme yürürlüğe girmeden yapılan başvurularda aylık bağlanmayacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT'li olan yurttaşların erken başvurularıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı.

Başvuru yapacaklara uyarıda bulunan SGK tarafından, yasal sürecin henüz tamamlanmadığı ve düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmadığı belirtildi. SGK'dan yapılan açıklama şöyle oldu:

"Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?