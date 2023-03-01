Cüneyt Özdemir, Kerem Kınık'la ilgili kararını açıkladı

Depremde çadır ticareti yaptığı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık, kendi fotoğrafını 'Yarışmayan insanı yenemezsin' notuyla paylaştı. Cüneyt Özdemir'den sert tepki geldi.

Son Güncelleme:
Cüneyt Özdemir, Kerem Kınık'la ilgili kararını açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere bedelsiz vermesi gereken çadırları Ahbap'a ve Türk Eczacılar Birliği'ne sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, eleştirileri ve istifa çağrılarını 'goygoy' olarak niteledi.

Çok başarılı işler ortaya konulduğu için istifayı düşünmediğini belirten Kınık son olarak sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını şu notla paylaştı: "Yarışmayan insanı yenemezsin."

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kerem Kınık'ın bu mesajını alıntılayarak şu tepkiyi gösterdi: 

"Milyonlarca sosyal medya hesabında yas tutuyoruz. Selfie yok, kutlama yok, hiç ama hiçbir şey yok. Kendi resmini paylaşan tek bir kişi var!

Neyin başkanı olur, kimin başkanı olur bilmiyorum ama geçtim çadır satmayı bu resimle bizim için bitmiştir. Yenildin şampiyon.

Bu adamı bundan sonra hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız. Kızılay Başkanlığında bir gün bile tutanlara yazıklar olsun… Bizim için bir 'hiç'tir."

Etiketler
Deprem Cüneyt Özdemir Kerem Kınık Kızılay
Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da deprem seferberliğini başlattı: Her şeyi sıfırdan başlatıyoruz; düzeni değiştirmek zorundayız İstanbul'da deprem seferberliği: Her şeyi sıfırdan başlatıyoruz
Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın
Daha yeni başlamıştı. Star TV'nin iddialı dizisinden kötü haber Daha yeni başlamıştı. Star TV'nin iddialı dizisinden kötü haber
Mansur Yavaş'tan yeni adaylık yorumu: Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret etti Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret etti
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi? İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi?
Son anket: Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti
Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama
Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız' Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız'
'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı 'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı