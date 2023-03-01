Cüneyt Özdemir, Kerem Kınık'la ilgili kararını açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere bedelsiz vermesi gereken çadırları Ahbap'a ve Türk Eczacılar Birliği'ne sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, eleştirileri ve istifa çağrılarını 'goygoy' olarak niteledi.

Çok başarılı işler ortaya konulduğu için istifayı düşünmediğini belirten Kınık son olarak sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını şu notla paylaştı: "Yarışmayan insanı yenemezsin."

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kerem Kınık'ın bu mesajını alıntılayarak şu tepkiyi gösterdi:

"Milyonlarca sosyal medya hesabında yas tutuyoruz. Selfie yok, kutlama yok, hiç ama hiçbir şey yok. Kendi resmini paylaşan tek bir kişi var!

Neyin başkanı olur, kimin başkanı olur bilmiyorum ama geçtim çadır satmayı bu resimle bizim için bitmiştir. Yenildin şampiyon.

Bu adamı bundan sonra hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız. Kızılay Başkanlığında bir gün bile tutanlara yazıklar olsun… Bizim için bir 'hiç'tir."