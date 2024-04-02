Görüntüler ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı duyurdu: CHP Arnavutköy'de itiraz etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından, Arnavutköy’de yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ettiklerini paylaştı. Çelik, bir videoyu alıntılayarak duyurdu. İddialara göre görüntüde, AKP’li Resul Yeniyurt’un tutanaklara müdahale ettiği görülüyor.

Görüntüler ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı duyurdu: CHP Arnavutköy'de itiraz etti

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yüzde 41.94'le oy alan AKP'nin adayı Mustafa Candaroğlu kazanmış, ikinci sırada ise yüzde 38.45'le CHP'nin adayı Tekin Aras bulunmuştu.

AKP’li Resul Yeniyurt’un, Arnavutköy’deki tutanaklara müdahale ettiği iddia edildi. Bu görüntülerin paylaşılması üzerine CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı paylaşımda Arnavutköy’de seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini duyurdu.

Çelik’in yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu’ndan az önce ayrıldım.

Arnavutköy’de İlçe Belediye Başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz.

Aşağıdaki görüntülerle ilgili hukukçularımızla birlikte incelemeleri yapıyoruz, gerekli hukuki süreçleri başlatacağız.”

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