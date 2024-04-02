İBB Meclisi üye sayıları belli oldu: CHP 184, AKP 130 sandalye aldı
31 Mart 2024 tarihinde yapılan Yerel Seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde partilerin sandalye sayıları belli oldu. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin çoğunluğu sağladığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun'un açıklamasına göre İBB Meclisi'nde CHP’nin 188, AK Parti’nin 130 üyesi olacak.
Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şöyle duyurdu:
31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 1, 2024
CHP: 184
AKP: 130
MHP: 2
İstanbul’a hayırlı olsun.
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