Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran koruma, uzaklaştırma kararı aldırmış: "Böyle bir skandalla ilk defa karşılaşıyorum"

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin silahlı iki korumasının saldırısına uğrayan gazeteci Sinan Aygül hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran koruma, uzaklaştırma kararı aldırmış: "Böyle bir skandalla ilk defa karşılaşıyorum"

Gazeteci Sinan Aygül, kendisine saldıran ve serbest bırakılan iki korumadan biri olan Yücel Baysal’ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Aygül, “Saldırgan Yücel Baysalı karakola gidip kendisini tehdit ettiğimi iddia etmiş, bunun üzerine karakol da Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'in oluruyla 'Koruyucu Tedbir Kararı' almış. Üstelik karar '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında verilen bir karar” dedi.

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’na seslenen Aygül, “Karakoldaki dosyadan örneğini aldım. Karar bu ama ben bu saçmalığı hâlâ anlamadım siz anladınız mı?” diye sordu.

'SALDIRGANA 'ŞİDDET MAĞDURU' DENİLMİŞ'

Kararın hangi kanun kapsamında verildiğini anlamaya çalıştığını söyleyen Aygül’ün sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda bu ülkede bu da oldu. Böyle bir skandalla ben şahsen ilk defa karşılaşıyorum. Haziran ayında Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin Yücel Baysalı ve Engin Kaplan isimli biri polis silahlı iki korumasının saldırısına uğramıştım. Öldürme kastıyla saldıran saldırganlar yaralamadan yargılanmış ve ilk mahkemede serbest bırakılmıştı. Şimdi de hakkımda uzaklaştırma kararı alınmış. Saldırgan Yücel Baysalı karakola gidip kendisini tehdit ettiğimi iddia etmiş, bunun üzerine karakol da Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'in oluruyla 'Koruyucu Tedbir Kararı' almış.

Üstelik karar '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında verilen bir karar. Saldırıya uğrayan ben, tehdit altında olan ben, saldırıya uğrama riski olan yine ben ama kararda bana 'Şiddet Uygulayan' saldırgan Yücel Baysalı'ya da 'Şiddet Mağduru' denilmiş.

Buna ne denilir bilmiyorum. Dört gündür hangi kanun kapsamında kararın verildiğini anlamaya çalışıyordum, kararın örneği verilmedi bana, savcılıktan istedim ama soruşturmayı başlatan savcının karardan haberi yok çünkü karar adli değil idari. Karakoldaki dosyadan örneğini aldım. Karar bu ama ben bu saçmalığı hâlâ anlamadım siz anladınız mı sayın @yilmaztunc @AliYerlikaya?”

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