Fatih Altaylı nedenini de anlattı: Arka cama 'sen devlet misin lan yavşak' yazdırmayı düşünüyorum

Gazeteci Fatih Altaylı, otomobilinin arka camına "Sen devlet misin lan yavşak" yazdırmayı düşündüğünü söyledi: "Emniyet şeridinden gelen lüks araçlar önünü kestiğimde nedenini anlasınlar diye."

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Fatih Altaylı nedenini de anlattı: Arka cama 'sen devlet misin lan yavşak' yazdırmayı düşünüyorum

Sosyal medyada dolaşıma giren tarihi belirsiz bir videoda, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir taksiciyle '34 AKP 13'  plakalı ve çakarlı olduğu iddia edilen bir Range Rover sürücüsü tartışıyordu. Taksici, söz konusu sürücüye, "Sen devlet misin, ulan yavşak" diye çıkışıyordu.

Videoda taksici, sürücüyü 'çakar takarak yol kesmekle' suçlarken, karşısındaki kişinin de sürekli birilerini aradığı görülüyordu. 

Söz konusu görüntülerin yayılmasından sonra yaptığı 'Erdoğan sayesinde' afişlerinden sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun’dan yeni tasarım gelmişti:

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla söz konusu fikre 'sıcak baktığını' ortaya koydu. 

"Otomobilimin arka camına 'sen devlet misin lan yavşak' yazdırmayı düşünüyorum" diyen Altaylı, gerekçesini de şöyle anlattı: "Emniyet şeridinden gelen lüks araçlar önünü kestiğimde nedenini anlasınlar diye."

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Fatih Altaylı
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