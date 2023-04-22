AYM kararına rağmen gözaltı: Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

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Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli Maside Ocak kararının ardından 943. Hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi. Ancak polis, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyenlere izin vermedi ve 16 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Cumartesi İnsanları/Anneleri şöyle oldu:

Mikail Kırbayır

İrfan Bilgin

Eren Keskin

Maside Ocak

Sebla Arcan

Besna Tosun

Ali Tosun

Ali Ocak

Hanım Tosun

Yasemin Bektaş

Aylin Tekiner

İkbal Eren

Setenay Yarıcı

Hanife Yıldız

Leman Yurtsever

Nuray Çevirmen

AYM'NİN CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI KARARI

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.