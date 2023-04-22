İmamoğlu'ndan çocuklara 23 Nisan daveti: Etkinlikler, konserler sizi bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocukları 23 Nisan’da Maltepe’ye çağırdı. Konser ve etkinliklerin olacağı karnaval saat 11.00'de başlayacak.

İBB Başkanı İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bütün çocukları Maltepe'ye davet etti.

İmamoğlu, "Çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Tüm çocukları yarın Maltepe’ye davet ediyorum. 23 Nisan’da çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor.

Tüm çocukları yarın Maltepe’ye davet ediyorum. 23 Nisan’da çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor. pic.twitter.com/c7qUqlUoFp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 22, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem