BM'den kritik uyarı: Deniz seviyesi rekor hızla yükseliyor

BM'nin raporuna göre dünya genelinde deniz seviyesinin yükselme hızı geçen 10 yılda, 1993-2002 dönemine göre iki kattan fazla arttı.

Son Güncelleme:
BM'den kritik uyarı: Deniz seviyesi rekor hızla yükseliyor

Dünya Meteoroloji Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada, küresel deniz seviyelerinin, ilk kez ölçüldüğü 1993-2002 yılları arasındaki döneme kıyasla iki kattan daha fazla bir hızla yükseldiğini ve geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluş deniz seviyesindeki bu yükselme eğiliminin binlerce yıl devam edeceği öngörüsünde bulundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, iklim değişikliğinin neden olduğu tahribatın incelendiği raporda, buzullardaki aşırı erimenin, 2013-2022 yılları arasında deniz seviyesini yılda ortalama 4,62 milimetre yükselttiği belirtildi. 1993 yılından bu yana deniz seviyesindeki yükselmenin 10 santimetreyi geçtiği kaydedildi.

MÜCADELEYİ ÇOKTAN KAYBETTİK

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, düzenlediği basın toplantısında "Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesine karşı mücadeleyi çoktan kaybettik. Bu kötü haber. Çünkü o kadar yüksek seviyelerde sera gazı salındı ki, sular binlerce yıl yükselmeye devam edecek" dedi.

Taalas, emisyonları azaltmak için hangi adımları atarsak atalım bu tür aşırı hava koşullarının 2060'lara kadar devam edeceğini belirterek, ancak daha sonra durumu tersine çevirmek için bir şans olduğunu söyledi.

Yükselen su seviyesi, dünya genelinde çok sayıda kıyı kenti ileTuvalu gibi tamamı deniz seviyesinde olan ülkeleri tehdit ediyor. Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Tuvalu, sular altında kalma riskine karşı ülkeyi dijital evren olan Metaverse'te yeniden inşa etme planını açıklamıştı.

İklim değişikliğine dikkat çekilen 22 Nisan Dünya Günü öncesinde yayınlanan rapor, Antarktika'daki deniz buzunun geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında rekor düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu. Deniz suyu sıcaklığının kayıtlara geçen en yüksek düzeye çıktığını belirten rapor, deniz yüzeylerinin yaklaşık yüzde 58'inin sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu vurguladı. Geçen yıl Avrupa'daki sıcak hava dalgasının 15 bin insanın ölümüne neden olduğu hatırlatıldı.

Rapor, son üç yıldır Büyük Okyanus'ta sıcaklıkları düşüren La Nina hava olayına rağmen, 2022'de ortalama küresel sıcaklıktaki artışın sanayi çağı öncesine göre 1,15 santigrat dereceye ulaştığına dikkat çekti.

İklim bilimciler, La Nina'nın tam tersi bir etkiye sahip olan El Nino hava koşullarının geri dönmesiyle 2023 ve 2024'te ortalama sıcaklık rekorunun kırılabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Seçim öncesi provokasyonlar artıyor | CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: “Adıyaman saldırısı önceden planlanmış, kendiliğinden olamaz” CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: “Adıyaman saldırısı önceden planlanmış, kendiliğinden olamaz”
Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi Depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar
'25 metreküp bedava doğalgaz'ın tarihi belli oldu '25 metreküp bedava doğalgaz'ın tarihi belli oldu
Birçoğu haberdar değil: EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt
Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu? Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi