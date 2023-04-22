Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında depremde hayatını kaybeden yurttaşların sayısını açıkladı.

Soylu, "Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI: 7 BİN 202

Soylu ayrıca, depremlerde hayatını kaybeden göçmen sayısının da 7 bin 302 olduğunu açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem