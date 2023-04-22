Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

Soylu, katıldığı bir canlı yayında depremlerde can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında depremde hayatını kaybeden yurttaşların sayısını açıkladı.

Soylu, "Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI: 7 BİN 202

Soylu ayrıca, depremlerde hayatını kaybeden göçmen sayısının da 7 bin 302 olduğunu açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı
Balkan göçmenlerine düşmanlık yeni mi? Balkan göçmenlerine düşmanlık yeni mi?
Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 34 bin 985 depremzede öğrenci memleketlerine döndü Bakan Özer açıkladı: 34 bin 985 depremzede öğrenci memleketlerine döndü
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar
'25 metreküp bedava doğalgaz'ın tarihi belli oldu '25 metreküp bedava doğalgaz'ın tarihi belli oldu
Birçoğu haberdar değil: EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt
Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu? Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi