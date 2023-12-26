Fatih Altaylı: Edepsizce beni hedef gösteriyorlar; bu tarz saldırılara alışkınım, hiç umurumda değil

Gazeteci Fatih Altaylı, "Alçaklar, şerefsizler, aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze'dekiler kadar değeri yok mu? O da değerli, o da değerli hiçbir şey demiyorum. Ama bir gün de onları kınayın be. Bir gün de kendi şehitlerinize üzülün be" şeklindeki sözlerini bağlamından kopararak servis eden Yeni Şafak'a yanıt verdi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazete, bahse konu habere "Fatih Altaylı Ankara'da ve İstanbul'da sokakları 'Kahrolsun PKK' sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak hakaret etti: 'Şerefsizler' dedi" başlığını atmıştı.

Ayrıca içeriğe ilişkin hazırlanan videoda Altaylı'nın sözleriyle eylemlerde atılan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK" gibi sloganlar birleştirilmiş ve gazeteci bir nevi 'yalancı çıkarılmıştı.'

CHP yandaşı Fatih Altaylı, Ankara’da ve İstanbul’da sokakları "Kahrolsun PKK" sözleri ile inleten on binlerce kişiye hakaret ederek iftira attı:



"Alçaklar, şerefsizler, aşağılık herifler." — Yeni Şafak (@yenisafak) December 25, 2023

Bugün yayımlanan yazısında Yeni Şafak'ı adını anmadan 'Varlık sebebi, belediyelere ve hükümetlere şantaj yaparak patronlarına milyarlık ihaleler kazandırmak olan bir mevkute (süreli yayın)' olarak tanımlayan Fatih Altaylı, kuruluşun kendisini edepsizce hedef gösterdiğini söyledi.

Gazeteci, bahse konu sözleri 20'li yaşlarının başındaki 12 Türk askerinin ölümüne dertlenmektense Gazze'deki acıları bahane ederek 'hilafet çağrısında' bulunan ve açıkça anayasal suç işleyen bir güruh için sarf ettiğini dile getirdi.

'BU TARZ SALDIRILARA ALIŞKINIM, HİÇ UMURUMDA DEĞİL'

"Bu tarz saldırılara alışkınım, hiç umurumda değil. Ama üzerinden 1 gün bile geçmeden 12 şehidimizin unutulması, o bebelerin sadece ve sadece cenazelerinde muhalefet partilerinin temsilcilerine saldırmak için bahane olarak kullanılıyor olmasını epey umursuyorum" diyen Altaylı, son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki şehit cenazesinde karşılaştığı provokasyona değindi.

"Türkiye’nin geldiği, getirildiği hale bakar mısınız! Cenazeler bu ülke insanının geleneklerinden biridir. Cenaze hem ölene, hem de sevdiği birini kaybeden aileye saygı gösterme yeridir. Biz Türklerin, bu toprakların geleneğinde cenazeye gelene saygı vardır. Cenazeye kanlınız gelse, elini sıkarsınız.

Bize babalarımız, dedelerimiz 'Bir cenaze görürsen asla saygısızlık yapma. Oturuyorsan önünden cenaze geçiyorsa ayağa kalk. Tanımadığın birisi bile olsa gördüğün cenazeye katıl, cenaze namazında bulunmak sevaptır' diye öğretti.

Bir cenazemiz olduğu zaman oraya gelenlere şükran duymayı, acıyı paylaşanı ömür boyu unutmamayı, hatta cenaze katılımlarının barışmalara vesile olması gerektiğini tembihledi. Çünkü bunlar bu ülkenin geleneğidir.

'VAHHABİLERİN AKSİNE BİZİM İÇİN CENAZELER ÖNEMLİDİR'

Biraz güngörmüş, insanlıktan bir nebze nasibini almış, biraz inanç sahibi Anadolu insanının cenazelere yaklaşımı budur. Cenazelere zerre saygısı olmayan, ölülerini mezarı bile olmayacak şekilde çöle 'kuyulayan' Vahhabilerin aksine, bizim için cenazeler önemlidir.

Ve ne yazık ki, artık cenazeler, özellikle de şehit cenazeleri muhalefeti küçük düşürmek için siyasi maksatla kullanılan, muhalefet partilerini teröre destek veren oluşumlar gibi algılatmak için şiddete başvurulan yerler haline getirdi.

'CENAZEYİ SİYASİ BİR KAVGA YERİ HALİNE GETİRİP GİDİYORLAR'

Ne şehit ile, ne şehit ailesiyle en küçük bir yakınlığı olmayan kimi iktidar partisi mensup ya da destekçileri, bu cenazelere sırf bu amaçla katılıyor, gönderiliyor.

Oraya acıyı paylaşmak, şehide saygı göstermek için gelmiş muhalefet partisi temsilcilerine saldırıyor, şehide ve acılı aileye yapılabilecek en büyük saygısızlığı yapıp, bir cenazeyi siyasi bir kavga yeri haline getirip gidiyorlar.

'BİR ALLAH'IN KULU DA ÇIKIP 'BU YAPTIĞINIZ AYIP ARTIK' DEMİYOR'

İktidar beslemesi sözde basın da bu haberleri allayıp, pullayıp muhalefet partilerini terörist gibi göstermek için kullanıyorlar, buralardan bir tek Allah’ın kulu da çıkıp 'Bu yaptığınız ayıp artık' demiyor. Cenazeleri kavga yerine çeviren inek hırsızı şerefsizleri bile eleştirmiyor.

Ve cenazesi sadece ve sadece muhalefeti karalamak için kullanılan o şehitler daha toprağın altına girmeden unutuluyor. (...)"

Fatihaltayli.com.tr'de yayımlanan yazının tamamı için.