Diyanet'in aile ilişkileri kitabında tepki çeken ifadeler: "Nişanlı çiftlerin mesajlaşmaları caiz değil"

Diyanet’in ücretsiz dağıttığı kitapta iki nişanlığın ahlaki olmayan şekilde görüntülü görüşmesi veya mesajlaşması caiz değildir denilirken, kadının kayınpederinin elini öpmesinin dahi haram olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre; gerici uygulamalar ve söylemlerle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bu kez de aile ilişkilerine dair hazırladığı kitapla pes dedirtti. DİB çalışanlarına ücretsiz dağıtılan ve internet sitesinde ücretsiz olarak pdf formatına ulaşılabilen kitapta aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Buna göre iki nişanlı çiftin cep telefonuyla görüntülü konuşması ya da uzun süre mesajlaşmasına dahi ‘caiz’ değildir dendi. Evlilik aşamasında olan çiftlerden, erkek tarafının babasının elinin öpülmesi “haram” gerekçesiyle yasak olduğu belirtildi. Kitapta evlilik süreci ve boşanmaya ilişkin de birçok detay yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamalarla sık sık tartışma konusu oluyor

DİB yayınlarından çıkan Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular isimli kitapta evlilik öncesi, evlilik süreci, çocuk ve ebeveyn ilişkileri, kadınlara özel durumlar gibi birçok başlık yer aldı.

‘NİŞANLIYA AHLAKİ MESAJ’

Söz konusu kitapta, “Nişanlıların cep telefonu veya internet üzerinden görüntülü veya görüntüsüz olarak mesajlaşmalarının sınırı ve hükmü nedir” şeklindeki soruya şu yanıt verildi:

“Nikâh akdi yapılmadan önce nişanlılar adeta iki yabancı gibi olduklarından mahremiyet sınırlarına riayet etmelidirler. Cep telefonu veya internet üzerinden mahremiyet sınırlarını ve ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde görüşmeleri veya yazışmaları ise caiz değildir.”

‘KADINA EL ÖPME YASAĞI’

İlginç sorulardan bir diğeri ise “Nişanlanan bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?” şeklinde oldu. Yanıt ise kaygı verici: “Nişanlılar mahremiyet bakımından birbirlerine yabancı hükmündedirler. Bu durumda müstakbel kayınpeder, evlenmesi ebediyen haram kılınan erkeklerden olmadığı için kadının onun elini öpmesi caiz değildir.”

Öte yandan kitapta yer alan ‘Romanlarla evlenmek caiz midir?’ sorusu da dikkat çekti.

OĞLUNUN YANINDA DA ÖRTÜN

Kadınların ev içerisinde nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulunulan kitapta “Kadının oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı gibi kendisine nikâhı ebediyen haram olan mahremleri yanında saçı, başı, boynu, gerdanı, dirsekten aşağı kolları, ayakları ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmı dışında kalan yerleri örtmesi gerekir. Kadın mahremi olmayan erkeklerin yanında ise el, yüz ve ayaklar dışında bütün bedenini örtmelidir” dendi.