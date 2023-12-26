Diyanet'in aile ilişkileri kitabında tepki çeken ifadeler: "Nişanlı çiftlerin mesajlaşmaları caiz değil"

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) dağıttığı kitapta nişanlıların cep telefonuyla görüntülü konuşması ya da uzun süre mesajlaşmasının dinen “caiz” olmadığı savunuldu.

Son Güncelleme:
Diyanet'in aile ilişkileri kitabında tepki çeken ifadeler: "Nişanlı çiftlerin mesajlaşmaları caiz değil"

Diyanet’in ücretsiz dağıttığı kitapta iki nişanlığın ahlaki olmayan şekilde görüntülü görüşmesi veya mesajlaşması caiz değildir denilirken, kadının kayınpederinin elini öpmesinin dahi haram olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre; gerici uygulamalar ve söylemlerle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bu kez de aile ilişkilerine dair hazırladığı kitapla pes dedirtti. DİB çalışanlarına ücretsiz dağıtılan ve internet sitesinde ücretsiz olarak pdf formatına ulaşılabilen kitapta aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Buna göre iki nişanlı çiftin cep telefonuyla görüntülü konuşması ya da uzun süre mesajlaşmasına dahi ‘caiz’ değildir dendi. Evlilik aşamasında olan çiftlerden, erkek tarafının babasının elinin öpülmesi “haram” gerekçesiyle yasak olduğu belirtildi. Kitapta evlilik süreci ve boşanmaya ilişkin de birçok detay yer aldı.

Diyanet'in aile ilişkileri kitabında tepki çeken ifadeler: "Nişanlı çiftlerin mesajlaşmaları caiz değil" - Resim : 1
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamalarla sık sık tartışma konusu oluyor

DİB yayınlarından çıkan Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular isimli kitapta evlilik öncesi, evlilik süreci, çocuk ve ebeveyn ilişkileri, kadınlara özel durumlar gibi birçok başlık yer aldı.

Bir para öğütme makinesi olarak Diyanet: Bütçesini milyarlarca lira aştı, 15 kamu idaresini geride bıraktıBir para öğütme makinesi olarak Diyanet: Bütçesini milyarlarca lira aştı, 15 kamu idaresini geride bıraktıGüncel

‘NİŞANLIYA AHLAKİ MESAJ’

Söz konusu kitapta, “Nişanlıların cep telefonu veya internet üzerinden görüntülü veya görüntüsüz olarak mesajlaşmalarının sınırı ve hükmü nedir” şeklindeki soruya şu yanıt verildi:

“Nikâh akdi yapılmadan önce nişanlılar adeta iki yabancı gibi olduklarından mahremiyet sınırlarına riayet etmelidirler. Cep telefonu veya internet üzerinden mahremiyet sınırlarını ve ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde görüşmeleri veya yazışmaları ise caiz değildir.”

Metin Külünk - Ali Erbaş kavgasında yeni perde: 'Yolsuzlukla suçladığı kişi, Adalet Bakanı Tunç'un eniştesi'Metin Külünk - Ali Erbaş kavgasında yeni perde: 'Yolsuzlukla suçladığı kişi, Adalet Bakanı Tunç'un eniştesi'Siyaset

‘KADINA EL ÖPME YASAĞI’

İlginç sorulardan bir diğeri ise “Nişanlanan bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?” şeklinde oldu. Yanıt ise kaygı verici: “Nişanlılar mahremiyet bakımından birbirlerine yabancı hükmündedirler. Bu durumda müstakbel kayınpeder, evlenmesi ebediyen haram kılınan erkeklerden olmadığı için kadının onun elini öpmesi caiz değildir.”

Öte yandan kitapta yer alan ‘Romanlarla evlenmek caiz midir?’ sorusu da dikkat çekti.

OĞLUNUN YANINDA DA ÖRTÜN

Kadınların ev içerisinde nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulunulan kitapta “Kadının oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı gibi kendisine nikâhı ebediyen haram olan mahremleri yanında saçı, başı, boynu, gerdanı, dirsekten aşağı kolları, ayakları ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmı dışında kalan yerleri örtmesi gerekir. Kadın mahremi olmayan erkeklerin yanında ise el, yüz ve ayaklar dışında bütün bedenini örtmelidir” dendi.

Etiketler
Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı
Son Güncelleme:
Kulis: Ali Yerlikaya için düşünülen senaryoya Süleyman Soylu da destek veriyor 'Ali Yerlikaya için düşünülen senaryoya Süleyman Soylu da destek veriyor'
Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti
Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor
Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerinin kamu ihaleleri aldığı ortaya çıktı Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerinin kamu ihaleleri aldığı ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir!
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek
Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi Araç muayene ücretlerine dev zam!