Kulis: Ali Yerlikaya için düşünülen senaryoya Süleyman Soylu da destek veriyor

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları 'titizlikle' yürütülüyor. 'Kazanacak aday' vurgusu öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "aşkım" dediği ve her fırsatta yeniden iktidar partisine geçmesi yönünde temennide bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için stratejinin değiştiği konuşuluyor.

Adı geçenlerin arasına, son dönemde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da eklendi. Bu gelişmede iktidar partisinin İstanbul'daki temayül yoklaması etkili oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Yerlikaya'nın selefi Süleyman Soylu'dan sonra hem iktidarın hem de muhalefetin güvendiği biri haline geldiğini dile getirdi ve kulislerden edindiği son bilgileri aktardı.

"(...) Dediğim gibi, Yerlikaya'nın kafası karışık. Geçen perşembeden bu yana programlarındaki yoğunluğu azalttı. Yabancı heyet randevularını ileri tarihe aldı. Mesela, geçen hafta 81 il valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarını Ankara'da toplayıp 2023 değerlendirmesi yapıp 2024'e ait hedefleri ortaya koyacaktı. Bu program ertelendi" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı'nda bakanlığını ilgilendiren toplantıya da katılamadı Yerlikaya. Çünkü siyasi temasları ağır basmaya başladı. Hafta sonu da İstanbul'daydı, temaslarına devam etti. Bakanlıkta haftalık gerçekleştirdiği güvenlik toplantılarını erteledi.

Farkındaysanız, son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı günlük program paylaşımları da azaldı.

'BAKANLIK GÖREVİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'

Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre kendisi bakanlık görevine devam etmek istiyor. Başlattığı suç ve suçlularla mücadele konusunda ülkeyi belirli bir noktaya taşımayı hedeflemiş durumda. Amacı bu hedefe ulaşabilmek.

Ama tabii bir de 'emir demiri keser' durumu mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetiminin teklifine olumlu yanıt vermekten başka şansı olmayacak."

'SÜLEYMAN SOYLU DA DESTEK VERİYOR'

Şardan, yazısına "Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına Süleyman Soylu'nun da destek verdiği ifade ediliyor kulislerde" notunu da ekledi:

"Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı büyük olasılıkla yakın zamanda sona erecek. Yerine ise yine büyük ihtimalle Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bakan koltuğuna oturacak."

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