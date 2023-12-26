DEVA Partisi teşkilatında 'saadet zinciri' depremi: 'Vuruldum, hastanedeyim'; 'MASAK beni inceliyor'

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, DEVA Partisi teşkilatında yaşananlarla ilgili olarak edindiği yeni bilgileri okurlarıyla paylaştı. Bir 'saadet zinciri' veyahut başka bir isimlendirmeyle 'ponzi sistemi' kurulduğunu dile getiren gazeteci, "Savcılığa sunulan belgeler ve iddialar ses kayıtları, mesajlar vb. delillendirilmiş" dedi.

Söz konusu iddiaları DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'e soran Ağırel, "DEVA’nın konuyla ilgili uzaktan yakından bağı olmadığı" yanıtını aldı. Şahin ayrıca iddiaları duyduklarını ve bilgi sahibi olduklarını da söyledi.

Şikayetçiler: Ahmet Teke, Mehmet Kaya Bayar, Bayram Şen olurken

Şikayet edilenler: Mehmet Turan Veziroğlu, Mehmet Aydın, Burak Ustaoğlu.

Buna göre şikayet edilenler arasında olan Veziroğlu çakarlı araçla parti etkinliklerine katılan, Ali Babacan’a pırlanta rozet takan bir parti yöneticisi.

Savcılığa sunulan dilekçede yer alan iddiaya göre DEVA Partisi Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Veziroğlu, 'plastik ithalatı yapıyorum ve yüksek kar elde ediyorum' diye iş insanları Teke, Bayar, Şen’den yatırım adı altından para almış.

KAYIPLARA KARIŞTI

Ağırel, devamında yaşananları şöyle anlattı:

"(...) Sonrasında 4-5 ay düzenli kar paylaşımı adı altında ödeme yapıyor. Düzen bozuluyor ve para ödenmemeye başlıyor. Para yatıran kişiler Veziroğlu’na ulaşmaya çalışınca iddialara göre türlü bahanelerle süreyi uzatmaya çalışıyor. Önce alacaklılarından birini arayıp polisin kendisini aldığını beyan ediyor.

Sonra bu kişi Veziroğlu’nun eşini de alarak karakollara gidiyor ancak bulamıyor. Veziroğlu’nun eşi kocasının kayıp olduğunu beyan ediyor karakolda. Veziroğlu alacaklılara gönderdiği WhatsApp mesajında polislerin kendisini aldığını, karakolda olduğunu bildiren ses kaydı gönderiyor.

'ÇOK BÜYÜK MASAK OPERASYONU VAR'

Günler sonrasında ise Babacan’ın danışmanı olduğu iddia edilen Ustaoğlu, 27 Temmuz 2022’de şikâyetçilerden biri olan Teke'yi arıyor ve "Çok büyük bir MASAK operasyonu var listede sen de varsın, fazla kurcalama Mehmet’ler MASAK’ın elinde seni de alacaklar" diye belirtiyor.

PAYLAŞIMINA SOYLU'YU VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI ETİKETLEDİ

Bu gelişmeler yaşanırken Veziroğlu kendi sosyal medya hesabından 2022 Temmuz’da MASAK tarafından 250 milyon TL tutarını dolandırıp kaçmak bahanesi ile gözaltına alındığını ama bunun iftira olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamasına da Süleyman Soylu’yu ve İçişleri Bakanlığı’nı etiketledi.

Teke’nin şikayetinde belirtildiğine göre 11 tane paravan şirket kurularak “naylon” diye tabir edilen faturalar kesildi. Teke 1.2 milyon dolar dolandırıldığını iddia ediyor.

VEZİROĞLU, 'VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFETTEN CEZAEVİNE GİRMİŞ'

Diğer şikayetçi ise Bayar. Dilekçesinde Veziroğlu ile DEVA Büyükçekmece parti teşkilatı açılışında tanıştığını beyan ediyor.

Bayar, 440 bin dolar dolandırıldığını iddia ediyor. Diğer şikâyetçi ise Şen. Veziroğlu ile tanışıklığı cezaevinden. Beraber cezaevinde yatmışlar. Veziroğlu 'vergi usul kanununa muhalefetten' cezaevinde yatmış. Veziroğlu Şen’den 16 daire satın almış. 1 milyon 150 bin TL nakit para ödemiş gerisini çekle vermiş. Ancak çeklerin vadesi geldiğinde ödenmediğini ve “patates” diye tabir edilen tane ile piyasaya satılan çeklerden olduğunu öğrenmiş.

'VURULDUM, HASTANEDEYİM'

Veziroğlu'na ulaşmaya çalıştığında 'vurulduğunu ve hastanede ameliyat olduğunu' beyan etmiş. Şen araştırmış, Veziroğlu'nun fazla yağlarını aldırmak için ameliyat yaptırdığını öğrenmiş. 3 milyon TL dolandırıldığını iddia ediyor."

'FETÖ' SUÇLAMASI

İddiaların hedefindeki Veziroğlu ile de görüşen Ağırel, pırlanta rozeti kapalı çarşıda yaptırdığını, kullandığı çakarlı aracının kiralık olduğunu anlattı.

Buna göre "MASAK beni inceliyor" açıklamasının gerçek olmadığını tefecilerin elinden kurtulmak için böyle bir yalan söylediğini belirten Veziroğlu, şikayet dilekçesinde yer alan firmalardan biri hariç diğerlerini tanımadığını, asıl mağdurun kendisi olduğunu, şikâyetçilerden Teke'nin de FETÖ’cü olduğunu iddia etti.