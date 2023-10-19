Fatih Altaylı 'Dilan Polat' davasını yazdı: Türk adaleti için de yas ilan edelim ama 3 gün yetmez en az 1 ay olmalı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde kaleme aldığı köşe yazısında Dilan Polat davasını bir kez daha gündeme taşıdı. Ülkenin gündemine oturan bu davanın unutturulmaya çalışıldığını söyleyen Altaylı, "Toplumun büyük ölçüde ilgisini çeken ve içinde dört başı mamur bir rezaleti barındıran Dilan Polat davası ile ilgili gerçekleri öğrenmemiz bir mahkeme kararı ile engelleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hamas’ın başlatıp, İsrail’in insafsızca karşılık verdiği savaş, bize memlekette olan biteni unutturmaya başladı.

Mesela Dilan Polat dosyasını unutuyoruz.

İsrail ile Hamas arasındaki post truth medya savaşını ve gerçeklerin perdelenmesini gündeme getiriyoruz ama gerçeklere, bilgiye, doğruya kendi ülkemizde yapılan perdelemeyi yazmıyoruz.

Toplumun büyük ölçüde ilgisini çeken ve içinde dört başı mamur bir rezaleti barındıran Dilan Polat davası ile ilgili gerçekleri öğrenmemiz bir mahkeme kararı ile engelleniyor.

Bir çete olarak kara para aklandığı kamunun ilgili kurumları tarafından raporlaştırılan ve belki de ortaya herkes açısından bir ibretlik öykü ve büyük bir çeteyi ortaya çıkaracak olan dava bizzat savcılığın talebi ile “gizlilik perdesi” ile karartılıyor.

Belli ki, bu dosyaya konu olması muhtemel birileri daha şimdiden korumaya alınıyor, Polat’ların arkasındaki isimler saklanmaya ve belki de dava ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Adaletin geldiği noktada bu kadar büyük miktarda paraların konuşulduğu bir dava ile ilgili halkın kafasında soru işaretleri oluşturuluyor ve adalete olan güven bir kez daha kökünden sarsılıyor.

Gazze için ilan ettiğimiz 3 günlük yas sona erince bir yas da Türk adaleti için ilan edelim. Ama böylesine bir katliama üç gün yetmez. En az 1 ay olmalı."