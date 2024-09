Et Ürünlerinde Standart Değişiyor: 'Burger' Tanımı Düzenlemeye Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağı ile et ürünleri ve et karışımlarına ilişkin yeni standartlar geliyor. Buna göre, mevcut mevzuatta ‘Kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarında’ yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürüldü.

'BURGER' TANIMINA YER VERİLECEK

Ayrıca taslakta ilk kez ‘Burger’ tanımına yer verilerek üretim şekli belirleniyor. Burger tanımı taslakta, ‘Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürünü’ şeklinde yapılıyor.

SUCUKTA KALSİYUM LİMİTİ GÜNCELLENECEK

Taslak düzenlemede sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk gibi et ürünlerinde ürün kriterlerinin tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik hükümler bulunuyor. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kanatlı sucuk için belirlenen kalsiyum limiti güncelleniyor.