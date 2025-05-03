Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor

MEZARIN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Mezarın kime ait olduğu bilinmezken, etrafında herhangi bir yerleşim olmamasına rağmen yıllardır orada bulunduğu ifade ediliyor. Suçıkağı Mahallesi sakinlerinden 81 yaşındaki Emine Bilgin, mezarın varlığını annesinden bu yana bildiklerini söylüyor. Bilgin, "Eskiden orada evler varmış. Annem anlatırdı, bu mezar o zamandan beri durur. Şimdi yamaç paraşütçüleri geliyor ama onlar bile saygı gösterip etrafını çevirmişti" diyor.