Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Hatay'ın zirvesinde yerleşimden uzak noktada tek başına duran mezar, yıllardır gizemini koruyor. Bin 200 rakımda bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen esrarengiz mezarda her Perşembe akşamı üzerine "top büyüklüğünde" bir ışık vurduğu söyleniyor.
Kaynak: İHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte yer alan tek bir mezar, yıllardır gizemini koruyor. Şehrin en yüksek noktasında, yamaç paraşütü yapılan bir alanda bulunan esrarengiz mezar, üzerindeki yazı olmamasına rağmen bölge halkının hafızasında yer etmiş durumda. Özellikle her Perşembe akşamı üzerinde beliren "top büyüklüğündeki ışık huzmesi", mezarın çevresindeki efsaneleri daha da gizemli kılıyor.
MEZARIN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR
Mezarın kime ait olduğu bilinmezken, etrafında herhangi bir yerleşim olmamasına rağmen yıllardır orada bulunduğu ifade ediliyor. Suçıkağı Mahallesi sakinlerinden 81 yaşındaki Emine Bilgin, mezarın varlığını annesinden bu yana bildiklerini söylüyor. Bilgin, "Eskiden orada evler varmış. Annem anlatırdı, bu mezar o zamandan beri durur. Şimdi yamaç paraşütçüleri geliyor ama onlar bile saygı gösterip etrafını çevirmişti" diyor.
"ÇÖKEN TOPRAĞIN ALTINDA ÇOCUK KALMIŞ"
Yörede anlatılan bir diğer dikkat çekici rivayete göre, mezarın bulunduğu yerde geçmişte bir çökme meydana gelmiş ve kazan altında kalan bir çocuk mucizevi bir şekilde hayatta kalmış. Bu olay da mezarla ilgili mistik atmosferi daha da güçlendirmiş.
"HER PERŞEMBE MEZARDA TOP GİBİ IŞIK ÇIKIYOR"
Mezarın en ilginç özelliği ise her Perşembe günü yaşandığı söylenen ışık olayı. Bölge halkı, gün batımına yakın saatlerde mezarın üzerine top büyüklüğünde bir ışığın vurduğunu ve bunun yıllardır tekrarlandığını öne sürüyor. İddialara göre bazı kişiler rahatsızlandığında ya da huzursuzluk yaşadıklarında bu mezarın yanına gidip orada uyuyarak şifa buluyor.
GİZEMİ ÇÖZÜLEMEYEN MEZAR
Üzerinde hiçbir yazı ya da işaret bulunmayan bu mezar, yıllardır kimliği bilinmeden varlığını sürdürüyor. Gerek konumu, gerek hakkındaki rivayetler, gerekse doğaüstü anlatımlarla çevrilen bu sessiz tanık, Hatay’ın en ilginç efsanelerinden biri haline gelmiş durumda.