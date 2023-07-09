'Erdoğan'ın ziyaretleri cesaretlendirdi': İsmailağa liderinin bir oğlu müdür, diğeri imammış

1925’te yasaklanmalarına karşın dernek veya vakıf adı altında faaliyetlerini sürdüren tarikat ve cemaatler, AKP iktidarıyla birlikte daha da güçlendi. Bazı tarikat ve cemaatlerin vakıf ve derneklerine 'kamu yararı' statüsü verilerek haklar tanındı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre kimisinin izinsiz yardım toplama hakkı bulunuyor. Yasalara aykırı olmasına karşın medreseleri de bulunan yapılar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri ve verdiği ödüller olmak üzere faaliyetler cesaretlendirildi.

Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine katılmasının ardından İsmailağa’nın yeni lideri Hasan Kılıç’ı 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da seçimden önce Nurcuları ziyaret ederek, Atatürk’e deccal diyen Said Nursi’nin kitabının Diyanet tarafından basıldığını duyurdu. Menzil’le ilişkisi bilinen Beşir Derneği’ne ise Erdoğan tarafından seçimden önce “Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası” verildi.

BİR OĞLU MÜDÜR

Cemaat ve tarikatlar, sık sık kamuda örgütlenme iddialarıyla da gündeme geliyor. Her bakanlıkta başka bir cemaatin hakim olduğu öne sürülürken, Diyanet’te de İsmailağa’nın ağırlığı biliniyor. İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın oğlu Muhammet Emin Kılıç, halihazırda Diyanet’te yöneticilik yapan çok sayıda ismin eğitim aldığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nü yapıyor. Merkezin eski eğitmenlerinden olan Kılıç, Fatih Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İsmailağa cemaatinin Kuran kursunda “Arapça ve dini eğitim” aldı. Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi mezunu olan Kılıç, üniversitenin ardından İsmailağa Kuran kursuna dönerek, öğreticilik görevi üstlendi. Merkez, Meclis’te hiç ret oyu almadan kurulan Diyanet Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

DİĞERİ İMAM

Hasan Kılıç’ın diğer bir oğlu olan Abdullah Kılıç’ın ise Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi’nin imamı olduğu öğrenildi. İsmailağa’nın “merkez üssü” olduğu iddia edilen camiler arasında yer alan camide, İsmailağa’ya mensup isimlerin resmi görevi olmadan vaaz verebildiği öne sürülüyor. Cemaatin, Kılıç’ın imamlığının da sağladığı avantajla söz konusu camiyi kullandığı belirtilirken, cemaatin bu gibi camilere yapılan atamaları da ağırlığını kullanarak sağladığı iddia ediliyor.

20 GÜNDE YERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, İsmailağa’nın bilinen hocalarından olan Ahmet Mehmetalioğlu, 11 Mayıs’ta Kocaeli’ye il müftü yardımcısı olarak atandı. Mehmetalioğlu, atamayı sosyal medya hesabından “Dualarınızı beklerim” sözleriyle duyurdu. Ancak Mehmetalioğlu, bu atamadan günler sonra bu kez İsmailağa’nın güçlü olduğu bilinen Çatalca’ya ilçe müftüsü olarak atandı. Mehmetalioğlu, daha önce AKP’den milletvekili aday adaylığı görevinden istifa etmiş, aday gösterilmeyince görevine geri dönmüştü.

CAMİLERİ YÖNETİYORLAR!

Cemaatlerin, camiler için dernek ya da vakıf kurduğu, bunlar aracılığıyla da camide etkili olduğu kaydediliyor. İstanbul’da bazı camilerin de bu şekilde cemaat ve tarikatların “merkez üssü” olarak kullanıldığı biliniyor. Örneğin Fatih’teki İsmailağa Camisi, İsmailağa cemaatinin ana camisi. İsmailağa cemaati lideri Kılıç’ın oğlu Abdullah Kılıç’ın imamlığını yaptığı Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi, Arnavutköy Taşoluk Camisi, Bayrampaşa’daki Yeşil Cami de bu camiler arasında yer alıyor.

Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi ile yine Üsküdar’daki Çamlıca Çilehane Camisi ve Kadıköy’deki Erenköy Zihni Paşa Camisi’nin, Erenköy cemaatinin merkez camileri arasında gösteriliyor. Fatih Müftülüğü’ne bağlı olan İskender Paşa Camisi’de ve Üsküdar’daki Kotku Camisi’nde Hakyolcuların; Kadıköy’deki Tüccarbaşı Böcekli Camisi’nde Cevat Akşit taraftarlarının ağrılıklı olduğu biliniyor.