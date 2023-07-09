1 liralık peluşmatik ortalığı karıştırdı: Büfe sahibi ifadesiyle kendini yaktı, hırsızlar dolandırıldı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 29 Nisan akşamı bir büfeye ait 1 lira ile çalışan oyun makinasından hediye kazanmaya çalışan 2 arkadaş eğlenceyi hırsa çevirdi. Çeşitli pelüş oyuncakların da verildiği makinada hedeflerini büyük tutan 20 yaşındaki Ahmet E. ve Hasan K., telefon kazanmak için çok uğraştı.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre hedeflerine zaman zaman çok yaklaşan ikili telefonu alamayınca akıl almaz bir yola başvurdu. Makinenin camını aralayıp kıran ve telefonu alan şüpheliler kaçmaya başladı. Telefon kutusunun boş çıkması ve hırsızlık anonsunun ardından yakalanmalarıyla birlikte şaşkına döndüler.

'TELEFONU KAZANMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM, KAZANDIM AMA VERMEDİ'

Olayla ilgili 'hırsızlık' suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hem oyun oynarken hırsızlık yapan arkadaşların hem de büfe sahibinin ifadesini aldı.

Telefonu kazanmak için çok fazla uğraştığını söyleyen Hasan K., "Kazandım ancak sabitlenmişti ve makine bana onu vermedi. 3 tane makine vardı. Sağ taraftakinin camı biraz aralıktı. Aralıktan telefonu düşürmek için uğraştığım esnada cam kırıldı. İçerden bağırma sesi duyunca korkup telefonu da alıp arkadaşımla kaçtım. Pişmanım" dedi.

Ahmet E. ise oyun makinesini görünce gidip oynadıklarını ancak arkadaşının telefonu kazanmak için çok uğraştığını ve makineye sabitlenen ürünün kazanılmasına rağmen verilmediğini iddia etti.

BOŞ TELEFON KUTUSU KOYMUŞ

Büfe sahibi Sedat Ş. ise olay günü büfeyi bir arkadaşına emanet ettiğini, olayı duyar duymaz büfeye geldiğini söyledi. Makinenin kırılan camı nedeniyle 3 bin lira zararının olduğunu belirten büfe sahibi aslında kendisini şüpheli yapacak bir ifade de verdi. "Çalınan telefon kutusu boştur" dedi.

'BOŞ KUTU KOYMAK DOLANDIRICILIKTIR'

Bu ifadenin ardından savcılık, hediye kazanılsa dahi kutu içinin boş olması nedeniyle telefonun alınamayacağını ve bu durumun da "dolandırıcılık" suçunu oluşturduğunu belirtti.

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN OYUN MAKİNESİ TESPİTİ

1 lira atılarak hediye alınması için aleni olarak cadde üzerine makina konulduğunu belirten savcılık, bu durumun 18 yaşından küçük çocuklarda kötü alışkanlıklara sebebiyet vereceğini vurguladı.

Ayrıca para atıldığında çoğunlukla karşılığında makinanın bir şey vermediğinin de altını çizerek, bu durumun kumar sayılacağını ve konuyla ilgili ayrıntılı araştırma yapılarak sonucunun savcılığa bildirilmesini istedi.