Erdoğan “giderlerse gitsinler” demişti: İki kez ilana çıkan bakanlık, atayacak hekim bulamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'giderlerse gitsinler' sözünün yankısı sürüyor. Sağlık Bakanlığı boş olan 3 bin kişilik kadro açığını kapatamıyor.

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Erdoğan “giderlerse gitsinler” demişti: İki kez ilana çıkan bakanlık, atayacak hekim bulamadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurt dışına göçü sürerken, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı kadro ilanlarına başvuru sayıları doktor krizini ortaya koyuyor. 2023’ün ilk dokuz ayında Türk Tabipleri Birliği’ne yurt dışına gitmek için “iyi hal belgesi” başvurusu yapanların sayısı 2 bin 295’e ulaşırken kamu hastanelerine atamalarda kadrolar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı bu yıl iki kez hekim ilanına çıktı. Yaklaşık 3 bin boş kadrosu olan bakanlık, ilkinde 39, ikincisinde 774 atama yapabildi. Çocuk bölümlerinin çoğunlukta olduğu 22 branş ise hiç tercih edilmedi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç imzalı habere göre, tercih sonuçlarına göre 31 branş için doluluk oranı yüzde 20- 50 arasında kalırken sadece 5 branşın doluluk oranı yüzde 50’nin üstünde. Tercih sonuçlarına göre çocuk göğüs hastalıkları bölümü için açılan beş kadroya, el cerrahisi için açılan 12 kişilik kadroya yerleşen yok. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümünde açılan 13 kadroya bir kişi yerleşirken, kulak burun boğaz hastalıklarında açılan 123 kadroya 23 kişi yerleşti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Erdoğan, az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini belirterek, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" demişti.

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doktor Recep Tayyip Erdoğan
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