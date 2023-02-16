Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek: Gündemde seçim takvimi mi var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili tartışmaların gölgesinde bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.

Son Güncelleme:
Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek: Gündemde seçim takvimi mi var?

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ilde yıkıma yol açan depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri de ileri bir tarihe ötelenebileceğini, hatta Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle birleştirilebileceğini ileri sürdü. Bu görüşü savunanların en büyük gerekçesi ise, 'iç göç.'

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı'ndaki ortağı - MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.

İki liderin deprem sonrası yapılacak çalışmalar ve seçim takvimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Oğuzhan Uğur: Beni zaten korkutamazlar; yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım Oğuzhan Uğur: Beni zaten korkutamazlar; yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım
En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar.. En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar..
Kabaran anne kekinin püf noktasıymış. Pişerken çatlamıyorda Kabaran anne kekinin püf noktasıymış. Pişerken çatlamıyorda
Erdoğan imzalı Cengiz Holding'e yatırım desteği ve kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de Erdoğan imzalı Cengiz Holding'e yatırım desteği ve kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi! Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi!