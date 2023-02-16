Oğuzhan Uğur: Beni zaten korkutamazlar; yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım

10 kentte büyük yıkıma yol açan ve doğrudan 13 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ilk andan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevresince hedef gösterilen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, yeni açıklamalarda bulundu.

Uğur ve Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, yüksek miktardaki bağışlar nedeniyle ilk olarak AKP'ye yakın köşe yazarlarınca bir 'linç kampanyasının' odağına oturtuldu.

Akabinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır" sözleriyle seslendiği iki isim, dün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından üstü örtülü şekilde tehdit edildi:

"Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir."

Oğuzhan Uğur, bugün Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Büyük bir çirkinlik yaşandığını dile getiren YouTube fenomeni, "Beni zaten korkutamazlar. Ben yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım. Ayrıca çoluğum yok çocuğum yok, gider yatarım" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTULAR?

Uğur, bu süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini aradığını söyledi; görüşmenin içeriğine dair şu bilgileri verdi:

"(...) Amma velakin bugün sayın Kılıçdaroğlu aradı, desteklerini belirtti. 'Nasılsın' dedi. 'İyiyim, bu bizi yıldıramaz' dedim. 'Moralini yüksek tut. Her şeyin farkındayız, teşekkür ediyoruz yaptıkların için, yanındayız' dedi. AK Partili vekiller de söyledi. (...)"

Saymaz'ın yönelttiği sorular ve Oğuzhan Uğur'un bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Hangi aşamada size saldırı yöneldi?

Benim bir videomda AFAD gönüllüleri şöyle diyor: “Hakkımızı helal etmeyeceğiz, bizi koordine edemediler.” Ben de diyorum ki “Şikayet edeceğiniz çok şey var ama şimdi değil.” Bu video onların canını sıktı. Sanırım biz çok daha hızlı koordine olduk. Birileri şovunu yapacaktı, bazı tarikatlar filan… Zaten bize saldıranların algoritmasına baktık.

- Ne çıktı?

Hepsi birbiriyle bağlantılı troller. Hatta WhatsApp gruplarında “Oğuzhan ve Haluk’a sallayın” diyenler olmuş. “Adamlar yardım ediyor, niye yapalım” diyenleri gruptan atmışlar.

Baraj içerikli bir twiti gerekçe gösteriyorlar.

Onu da kanıtladık 50 bin kere.

- Nedir?

Kültür Bakanlığı’ndan bir kadın arıyor, ses kaydı var, savcılığa verdik, diyor ki “Uydudan su basma görüntüler geliyor.” Bizimkiler tweet atıyor. 7’sinde oluyor bu. Dört gün sonra “Baraj patladı” haberi geliyor. Sahadan yayıyorlar. Megafonlarla bir grup bağırıyor. AFAD’çılar sirenlerini açıp kaçışıyor.

Murat Ağırel aradı beni, soruşturma açıldığını duyunca. Diyor ki “Ben oradaydım. Sizin tweetinizle alakası yok.”

Bölgede internet çekmiyor. Bölgeden barajla ilgili beş tweet atılmış. İnternetin çekmediği yerde bir tweetin infiale yol açması mümkün değil. Sonra baktım ki, Emniyet’ten aranıyorum. Allahtan, gelip beni almadılar.

- Alabilirlerdi.

Tabi, çok çirkin olurdu.

- Nasıl bir muameleyle karşılaştınız?

Hiç düşmanca bir manzarası yoktu savcı beyin. O da konunun farkında bence.

- Biraz bekletildiğinizi duydum.

Çünkü çok büyük bir baskı var. Kendi trolleriyle sosyal medya baskısı olduğu için… Kanıtları verdik. Ben “Değerlendireceğim” dedi. Koridorda beklemek zorunda kaldık.

Ne kadar?

İki saat desek… Toplamda 3.5 saatte çıktık.

- İfadenizi verdiniz.

Verdim. Dedim ki Beyaz TV Ana Haber’de diyor ki “Megafonlu şahıslar.” Binin üzerinde insan, göçük altından çıkarılmasına yardımcı olduklarımız da içerisinde, soruşturmayı duyunca dediler ki “Biz şahidiz ne olduğuna, ifade verelim.” Bir çoğunu TC’sini gönderdim.

Biz 04.04’te kargaşa sonrasında şöyle bir tweet atmışız: “Bir yalan yüzünden insanlar ortalığı boşaltıyormuş, böyle bir durum yok, insanların desteğe ihtiyacı var.”

- Şu an durum ne?

Savcılıktan arayan soran yok. Bahçeli’nin açıklamasıyla biraz irkildik. Kendisinin yanlış bilgilendirildiği kanaatindeyim. Konunun örgütlü kötülük olduğunun farkındayız. Bunlarla uğraşacağıma belki iki tane tır koordine edecektim.

- Örgütlü kötülüğü biraz açabilir misiniz?

Kanıta rağmen talimat aldıkları başlık üzerinden saldırıyorlar.

- Linçe varan öneriler duydum.

Bir Star yazarı, “Yağmacılara ne yapılıyorsa aynısı yapılsın” demiş. Ahlaksızca şeyler. Amma velakin bugün sayın Kılıçdaroğlu aradı, desteklerini belirtti.

- Ne konuştunuz?

“Nasılsın” dedi. “İyiyim, bu bizi yıldıramaz” dedim. “Moralini yüksek tut. Her şeyin farkındayız, teşekkür ediyoruz yaptıkların için, yanındayız” dedi. AK Partili vekiller de söyledi.

- Neden bunu yaşadınız?

İlk dakikadan itibaren birçok insanın hayatına dokunduğumuz için, sosyal medyada halk “Ulan Oğuzhan Uğur, ulan Haluk Levent size helal olsun, devlet sizin gibi çalışmıyor” dedikleri için… Bizim ismimiz ön plana çıkıp yetkililer eleştirilince, yaptığımız yardımların ne kadar büyük olduğunu görmemek için öyle başlıklar koydular ki, bizi yıpratırlarsa bir tek yardım yapan kendileri kalacaktı. Çünkü bizden başka yardım yapan yok.

- Kurumlara güven duymayanlar sizin üzerinizden yardım yapıyor.

Aynen öyle. Onların zoruna giden bu oldu. “Devletimiz burada, AFAD burada” diyemediler. Biz oradaydık daha önce çünkü. Bizi aradan çıkartıp “Her türlü yardımı biz yapıyoruz” demeye çalıştılar. Halbuki ilk iki gün yaşanan koordinasyon sıkıntısının siz de farkındasınızdır. Zaten bütün halka tweet atsalar, TV yayını da yapsalar, orada acıyı yaşayan 13 milyon insan var. Bu insanlar görüyorlar. Ve bu insanlar konuşuyor bizim yardımlarımızı. Bu da onları çok sinirlendiriyor.

- Sizde bir kaygı yarattı mı?

Bende hiçbir endişe yok. Çünkü hiçbir hatamız olmadığının farkındayım. Alnımız açık. Üzüldüğüm şey şu: Bize gelen gönüllü çocuklar 20-25 yaşında. Bu çocuklar elbette korktular. Düşünsenize, koskoca Bahçeli çıkıp bir şeyler söylüyor, Soylu açıklama yapıyor. Çocuklar zaten bu insanlardan hep korktular. Ben de onların korkusunu gidermek için mesai harcadım. Hukuk profesörleri kalktı, Babala’ya geldiler. Dediler ki “Merak etmeyin, suçunuz yok.” Topladım çocukları, dedim ki “Korkmayın, buradayız.”

Dün bir video paylaştım. Paylaştığım videoda “AFAD’a gerek yok, ben yaparım” diyorlar. Biz jandarma komutanlarıyla eşzamanlı çalıştığımız için birisi yolluyor tırı, diyor ki “Bunun koordinasyon için AFAD’ı arayayım mı” O da diyor ki “AFAD’a gerek yok, ben hallettim.” Onu bile alıp…

Büyük bir çirkinlik var. Beni zaten korkutamazlar. Ben yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım. Ayrıca çoluğum yok çocuğum yok, gider yatarım. Ekibimizdeki koordinasyonun bozulmasını neredeyse sağlıyorlardı ama toparladık. Babala TV tweetlerini durdurdum. Durdurmamın sebebi korkmak değildi. Sebebi şu: artık göçük altından çok ses almıyoruz. Az ihbar geliyor. Biz tırlarımızı, çadırlarımızı koordine etmeye devam edelim. Mesela yurt dışından elektrik için güneş panelleri geliyor, hemen valiliklerle iletişime sokuyoruz.

- Siz devletle koordineli çalışıyorsunuz değil mi?

Her zaman.

Editörün notu: Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur, Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınmış ve iktidarın o dönem 'favori savcısı' olan Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Eski asker, toplam 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kaldı.

Oğuzhan Uğur, "Silivri'ye yıllarca gidip geldim" diyerek bunu kastediyor.