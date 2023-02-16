Depremzedelerin psikolojisi, eski Diyanetçiye emanet: 'Bu nasıl atama?' sorusuna gelen yanıt şaşırtmadı

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan, 10 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13 milyon kişiyi etkileyen depremlerin ardından, afetten kurtulanlara verilecek psikolojik destekler gündeme geldi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Dairesi'nin bu konu için hazırlandığını belirterek edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı.

"Neler mi yapıyor? Afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukların önlenmesi, ilişkilerin yeniden kurulması/geliştirilmesi, etkilenenlerin 'normal' yaşamlarına geri dönmesi. Psikolojinin en zor alanlarından biriyle ilgili. Bizi depremden sonra iyileştirecek bir görev" diyen gazeteci, böylesi önemli bir dairenin başında eski Diyanet denetçisi Osman Etmeyez'in bulunduğunu söyledi.

Terkoğlu, "Merak ettim. Bakanlık görevlilerini arayıp özgeçmişini sordum. Bazıları tanımıyordu. Bazıları ise bilgi vermek istemiyordu. Nedense, böyle önemli bir dairenin başındaki ismin tecrübesi, bakanlığın sitesinde de yoktu" bilgisini verdiği yazısında şunları kaydetti:

"Arama motoruna yazınca tahmin ettiğim gibi, Diyanet personeli çıkıyordu. Karaman İl Müftülüğü’nden Ankara İl Müftülüğü’nde murakıplığa, sonrasında Aile Bakanlığı Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Daire Başkanlığı’na uzanan bir hikâyesi vardı.

Ankara Müftülüğü Personel Daire Başkanlığı’nı aradım. Onlar da eski murakıp Etyemez’in, Aile Bakanlığı’na geçtiğini söyledi. Afet sonrası kalanlara psikolojik destek verecek dairenin başında, eski bir Diyanet denetçisi vardı!

ETYEMEZLERİN ‘AİLE İŞLERİ’

Peki göreve nasıl geldi?

Aslında ipucu olabilecek bir ayrıntı vardı. Osman Etyemez, çeşitli dini etkinliklerde, Kuran okuyordu. Konya Ereğli’de yıllar önceki tilaveti, yerel medyada şöyle tanıtılıyordu: 'AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’in siyasi danışmanı Osman Etyemez’in tilaveti dinleyenler tarafından sükûnetle takip edildi.'

Gerçekten siyasi danışman mı bilmem. Ama AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez ile belli ki soyadı dışında bir ilişki vardı. İşin ilginç yanı, Halil Etyemez, TBMM’de 'Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi'ydi. Yani 'Aile İşleri' ile pek ilgiliydi. Bu kadar değil...

Osman Etyemez, Aile Bakanlığı’ndaki işine başladığında, Halil Etyemez, 'Hayırlı olsun' ziyareti yapmış, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Siyaset kulislerinde dolaşıp 'bu nasıl atama' diye sordum. Aldığım yanıt eksiği tamamladı: 'Halil Etyemez ile Osman Etyemez akraba. Bakana bu kadro için ricacı oldu. Kadrosu uymuyordu. Kitabına uydurup Diyanet’ten Aile Bakanlığı’ndaki Afet İşleri ile ilgili dairenin başına aldırdı.'

Telefonu kapatınca sorumlu Halil Etyemez’i aradım. 'Osman Etyemez akrabam ama birinci dereceden değil' dedi. Kendisinin, Etyemez’in bu göreve gelmesinde payı olmadığını söyledi.

'Bir Diyanet personelinin, önemli bir uzmanlık gerektiren, afetzedelere destek verecek psikososyal daire başkanlığına getirilmesi hakkında ne düşündüğünü sordum.' 'Yorum yok' dedi."