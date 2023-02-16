Depremin ardından aynı otele yerleştirilen Rus ve Ukraynalı futbolcular birbirine girdi

Ukrayna takımı FC Minaj, kavgayla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak, suçlu tarafın Rus takımı olduğunu savundu.

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Depremin ardından aynı otele yerleştirilen Rus ve Ukraynalı futbolcular birbirine girdi

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardınan Rusya’dan futbol takımı Yaroslavl Shinnik ve Ukraynalı futbol takımı FC Minaj oyuncuları, Antalya’da aynı otele yerleştirildi. Otel koridorunda futbolcular arasında çıkan kavga sonucu kemikleri kırılanlar oldu. 

Daily Mail’de yer alan habere göre, Ukrayna futboluna ilişkin gelişmeleri paylaşan Twitter hesabı Zorya Londonsk, Antalya’daki Royal Sigunas isimli otelde çıkan kavganın detaylarını paylaştı.

Hesabın aktardığına göre, Ukraynalı FC Minaj oyuncularından birinin Rus futbolculardan birinin otel personeline uygunsuz davrandığını söyleyerek, tepki göstermesi üzerine kavga başladı. 

Rus futbolcunun, “sarhoş ve kaba” davrandığı ve özür dilemeyi reddettiği, Ukraynalı futbolcunun ise ona yumruk attığı iddia edildi.

İki takımın da oyuncularının karıştığı kavganın ardından Rus medyası, Yaroslavl Shinnik’ten bazı futbolcuların kemiklerinin kırıldığını aktardı. 

Kavgaya müdahale etmesi için polis, yaralılara müdahale için otele ambulans çağrıldı. 

FC Minaj, kavgayla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak, suçlu tarafın Rus takımı olduğunu savundu. 

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