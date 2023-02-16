Erdoğan imzalı Cengiz Holding'e yatırım desteği ve kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Enerji yatırımları için Ankara, Çankırı, Bilecik, Hatay, Kastamonu, Konya ve Mersin’de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konya’da Cengiz Holding'e bağlı Eti Alüminyum AŞ tarafından yapılacak bir üretim tesisi için proje bazlı yatırım desteği verilirken, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı üç mahalledeki bazı alanlar kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Enerji yatırımları amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ve yapılacak olan direkt soğutmalı slab döküm yöntemi ile sıcak/soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretim tesisi yatırımına devlet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Öte yandan, Karaman’da bir alan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilirken, Mardin’in Artuklu bağlı üç mahallede bazı alanlar kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

ENERJİ YLATIRIMI İÇİN KAMULAŞTIRMALAR

Enerji yatırımı gerekçesiyle yapılacak acele kamulaştırma kararları söyle:

- Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'ne ait ‘154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB Enerji İletim Hattı Projesi’ kapsamında proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

- Ankara'da Yeni Tapduk Emre DM-Nallıhan Merkez Fideri, Bilecik'te Göksu- Çaylık, Çankırı'da Dolaşlar KÖK-Bayramören KÖK, Hatay'da Mızraklı-Eriklikuyu, Kastamonu'da Cide DM-Doğanyurt DM, Konya'da Akşehir TM-Yeni Boğadamı DM-Atakent TR1, Mersin'de Mut-Değirmenlik-Akçaalan ve Mersin'de Mut-Yeni TM-Kelceköy DM Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet halinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

- Karaman’ın Merkez ilçesine bağlı bazı alanların da Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

KONYA’DA ETİ ALÜMİNYUM TARAFINDAN KURULACAK ÜRETİM TESİSİNE DEVLET DESTEĞİ

Öte yandan, Konya’da Cengiz Holding'e bağlı ETİ Alüminyum AŞ tarafından yapılacak olan direkt soğutmalı slab döküm yöntemi ile sıcak/soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretim tesisi yatırımı 'Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar' kapsamında desteklenecek. Tesise verilecek destekler şöyle sıralandı:

“3 milyar 10 milyon 545 bin 522 TL sabit yatırım tutarıyla, gümrük vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, KDV iadesi, yüzde 100 oranında vergi indirimi, yüzde 85 oranında yatırıma katkı oranı, yüzde 100 oranında yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, azami 75 milyon liralık nitelikli personel desteği ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200 milyon TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si oranında enerji desteği verilecek."

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararı uyarınca Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Acar, Nur ve Yalım mahalleleri sınırları içerisinde yer alan bazı alanların da kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.