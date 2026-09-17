Epstein’in Mirasına Şok Dava! İki Kadın Çocukluk Görüntüleri Nedeniyle Tazminat İstedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de iki kadın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in kendilerine ait "cinselleştirilmiş" çocuk fotoğraflarını bulundurduğu gerekçesiyle dava açtı. NBC News'in haberine göre, kimlikleri Jane Doe ve Amy olarak açıklanan iki kadın, New York Güney Bölgesi Mahkemesinde Epstein'in mirasına karşı dava açtı.

EPSTEIN’İN MİRASINA TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Davada, Epstein’ın içinde "bu kadınların çocukluklarına ait cinselleştirilmiş görüntülerinin" bulunduğu bir "modellik kitabını" kilitli bir kasada tuttuğu belirtildi ve mağdurlar için tazminat ödenmesi talep edildi. Davacıların avukatlarından biri, "Bu dava, Jeffrey Epstein'ın mirasını, kendi şartları çerçevesinde hiçbir zaman tam olarak ele alınmamış bir suçtan sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI’DAN EPSTEIN DOSYASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılmadığını açıklamıştı. Büro, ayrıca Epstein'in hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü yönündeki iddialara rağmen hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA