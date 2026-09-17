Köy Çeşmesinden Su İçti, Günler Sonra Gerçeği Öğrendi! Boğazından Sülük Çıktı

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Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikâyetleriyle başvuran hastanın boğazından, genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonla canlı sülük çıkarıldı. Yaklaşık 3 hafta önce arazi şartlarında bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın, son iki haftadır giderek artan şikâyetlerinin son bir haftada ciddi solunum sıkıntısına dönüştüğü belirtildi.

YUTMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYORDU

Yutma güçlüğü nedeniyle katı gıda tüketemeyen ve yalnızca su, çorba gibi sıvılarla beslenebilen hastanın acil serviste yapılan ayrıntılı değerlendirmelerinde akciğerlerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Ayrıntılı değerlendirme amacıyla kulak burun boğaz ekibince konsülte edilen hastaya rijit endoskopik muayene yapıldı. Muayenede, ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutak bölgesinin arka duvarına yapışmış ve kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

SOLUK BORUSUNA KAÇMA İHİTMALİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya neden olma ihtimali göz önünde bulundurularak anestezi ekibiyle koordinasyon sağlandı. Hasta genel anestezi altına alınırken, gerçekleştirilen hassas müdahaleyle sülük tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı. İşlem sırasında oluşan kanama da kontrol altına alındı. Başarılı müdahalenin ardından hastanın ertesi gün yeniden normal şekilde beslenmeye başladığı öğrenildi. Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikâyetleri tamamen ortadan kalkan hasta, sağlığına kavuşarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

'KAYNAĞI BİLİNMEYEN YERLERDEN SU İÇİLMEMELİ'

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA