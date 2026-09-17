Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina'ya Net 'Meis' Uyarısı: 'Kabul Edilemez'

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele, sınır güvenliği, uluslararası faaliyetler ve savunma sanayisine yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Yunanistan Başbakanı’nın Meis Adası ziyareti, Kıbrıs’taki gelişmeler, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosu ve Mekke Savunma İttifakı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. MSB, Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in "Gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi

HUDUTLARDA 878 ŞAHIS YAKALANDI

TSK’nın terörle mücadele ve sınır güvenliğine yönelik faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, geçtiğimiz hafta 1 PKK’lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Hudutlarda ise 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 kişinin yakalandığı açıklandı. 1 Ocak’tan bu yana yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 11 bin 323’e ulaştığı, engellenen 875 kişiyle birlikte bu yıl engellenen toplam kişi sayısının 50 bin 269 olduğu kaydedildi.

TSK’NIN ULUSLARARASI TEMASLARI SÜRÜYOR

TSK’nın ikili iş birlikleri, bölgesel girişimler ve çok uluslu görevler kapsamında farklı coğrafyalardaki faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. 14-18 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’de gerçekleştirilen “Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı”na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı, 17-18 Eylül’de Almanya’da düzenlenen “Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı”na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ile beraberindeki heyetin katıldığı belirtildi. Köstence/Romanya’da düzenlenen “Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı”nda da Mayın Filosu Komutanı ile 1’inci Arama Tarama Filotillası Komodoru’nun Türkiye’yi temsil ettiği aktarıldı. 21-23 Eylül tarihlerinde Kanada’da yapılacak Denizaltı Komutanlar Konferansı’na ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca katılım sağlanmasının planlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca Azerbaycan’ın 20 Eylül Egemenlik Günü kutlanarak “iki devlet, tek millet” anlayışının sürdürüleceği vurgulandı.

BAKAN GÜLER’İN TEMASLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 11 Eylül’de Kara Kuvvetleri Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu, daha sonra Estonya ve Demokratik Kongo büyükelçilerini kabul ettiği, 14 Eylül’de ise Bahreyn Büyükelçisi ile görüştüğü belirtildi. Güler’in 15 Eylül’de 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında kaymakam adaylarına hitap ettiği ve aynı gün “Kafkas İslam Ordusu ve Bakü’nün Kurtuluşunun 108’inci yıl Dönümü” nedeniyle Ankara’da düzenlenen anma programına katıldığı aktarıldı. 16 Eylül’de 17’nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığında inceleme ve denetleme yapmak üzere Afyonkarahisar’a giden Güler’in çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunduğu, bugün ise Umman Büyükelçisi’ni kabul edeceği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı’nın da 15 Eylül’de NATO Askerî Komite Başkanı ile bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı video konferans görüşmesi yaptığı, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile ise ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştüğü belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanı’nın 13-14 Eylül tarihlerinde Katar’ı ziyaret ettiği, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı ve Katar Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yaptığı kaydedildi. 16-20 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika’da düzenlenen “2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı”na katılan Bakan Yardımcısı Salih Ayhan’ın da Türk savunma sanayisi firmalarıyla temaslarda bulunduğu ve iş birliği imkanlarını değerlendirdiği aktarıldı.

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER

MSB, geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınadı. Kızıldeniz ve Babülmendep’teki Husi tehdidinin bölgesel güvenliğin yanı sıra uluslararası deniz ticareti ve küresel istikrar açısından da olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail’in Lübnan, Suriye ve Filistin’e yönelik saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği ifade edildi. Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde 12 ülkenin Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bununla birlikte uluslararası toplumun İsrail’in Gazze ve Lübnan’ın güneyindeki saldırılarına karşı somut ve caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulunuldu.

ÇOK SAYIDA TATBİKAT SÜRÜYOR

TSK’nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de devam ettiği bildirildi. Tunus’ta 7 Eylül’de başlayan Phoenix Express Deniz Güvenliği Tatbikatı ile Bulgaristan’da 8 Eylül’de başlayan Triton Mayın Harekâtı Tatbikatı’nın 18 Eylül’de sona ereceği açıklandı. Portekiz’de 31 Ağustos’ta başlayan Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi, Özbekistan’da 14 Eylül’de başlayan Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet ve Romanya’da 11 Eylül’de başlayan Burebista Fiilî Hava Tatbikatlarının 25 Eylül’de tamamlanacağı belirtildi. Romanya’da 16 Eylül’de başlayan Eastern Shield Hava/Dron Savunma Tatbikatı’nın ise 2 Ekim’e kadar süreceği bildirildi. Bunun yanı sıra 21-25 Eylül tarihlerinde İtalya’daki NATO Dynamic Guard-II, 21 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’daki Birliğin Gücü ve 24-25 Eylül tarihlerinde NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX) tatbikatlarına katılım sağlanmasının planlandığı aktarıldı. 20-24 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de “Denizkurdu-I Su Üstü Harekâtı Tatbikatı” gerçekleştirileceği, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin 24 Eylül’de TCG Anadolu’da yapılacağı belirtildi.

SAVARONA VE TCG GEMİLERİNİN LİMAN ZİYARETLERİ

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerinin İleri Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi’nin 16-18 Eylül tarihleri arasında Aksaz/Marmaris’e liman ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona’nın 19-20 Eylül’de Heybeliada’ya, 26-27 Eylül’de ise Moda/Fenerbahçe’ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. “Erdek’in Kurtuluşunun Yıl Dönümü” kapsamında 18 Eylül’de TCG Edincik’in Erdek/Balıkesir’e, “Bozcaada’nın Kurtuluşunun Yıl Dönümü” kapsamında ise 20 Eylül’de TCG Rüzgâr’ın Bozcaada/Çanakkale’ye liman ziyareti yapacağı belirtildi. Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek amacıyla bölgede bulunan TCG Kemalreis’in 20-24 Eylül tarihleri arasında dönüş intikali kapsamında Cidde/Suudi Arabistan’a liman ziyareti gerçekleştireceği aktarıldı. TCG Burgazada korvetinin de 18 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’ye (SNMG-2) katılacağı bildirildi. 19-20 Eylül tarihlerinde Türk Yıldızları’nın Sivrihisar’da, SOLOTÜRK’ün ise Çekya’da gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

GAZİLER GÜNÜ İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

19 Eylül Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı ile “Mareşal” rütbesi verilişinin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla 18 Eylül’de Kara Harp Okulu Komutanlığında anma töreni düzenleneceği bildirildi. Törene Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Azerbaycan’dan gazilerin katılacağı, program kapsamında Mehteran Birlik ve Armoni Mızıkası Komutanlıklarınca konserler verileceği açıklandı. 20-27 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek Kültür Yolu Festivali kapsamında da farklı tarihlerde Mehteran Birlik, Armoni Mızıkası, TÜRKAY, Cazın Kartalları, Kara Kuvvetleri Bando ve Deniz Kuvvetleri Bando ekiplerinin konser vereceği belirtildi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ ÇALIŞMALAR

Yerli ve millî savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Roketsan tarafından 8-10 Eylül tarihlerinde Antalya’da L-UMTAS GM ve IIR TEMREN mühimmatları kullanılarak hava-yer ve hava-hava atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı. MİLGEM 6-12’nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında Sedef Tersanesi’nde yapım ve donatım faaliyetleri devam eden 3’üncü İstif Sınıfı Fırkateyn İzmit’in Deniz Kabul Testlerinin 15 Eylül’de başladığı bildirildi. MKE tarafından 107 mm roket tapası ve Fırtına obüs ekipmanlarının savunma sanayisi paydaşlarına teslim edildiği belirtildi. Ayrıca Mısır’daki iş birliklerini geliştirmek amacıyla “Zafer” isimli şirketin kurulduğu ve faaliyete geçirildiği aktarıldı. MKE’nin 16-20 Eylül tarihlerinde Güney Afrika’da düzenlenen “2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı”na katıldığı kaydedildi. Bakan Yardımcısı Musa Heybet’in 7-11 Eylül tarihlerinde Polonya’da düzenlenen “MSPO 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı”na katıldığı, Polonyalı yetkililerle görüşmeler yaptığı ve fuardaki Türk savunma sanayisi firmalarını ziyaret ettiği bildirildi.

HUKUK SINIFI MUVAZZAF SUBAY TEMİNİNE BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Personel ve askerî öğrenci temini kapsamında “Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvurularının 7 Eylül’de başladığı ve 7 Ekim’de sona ereceği duyuruldu. MSB açıklamasında 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere millî mücadele kahramanları, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı; hayatta olan gazilere ve ailelerine sağlık ve esenlik dileğinde bulunuldu.

MSB’DEN MEİS MESAJI

Yunanistan Başbakanı’nın beraberindeki heyetle Meis Adası’nı ziyaret etmesi ve burada konuşlu askerî unsurlarla temaslarda bulunmasına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. MSB, 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskerî statüde olmak üzere Yunanistan’a devredilen Meis Adası’nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bunların üst düzey ziyaretler sırasında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını savundu. Bakanlık, Türkiye kıyılarına son derece yakın konumdaki Meis’in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturmaya yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Açıklamada, Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’in barış ve istikrar alanı olmasını ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi komşuluk ile diyalog temelinde geliştirilmesini savunduğu, ancak bunun uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerden vazgeçileceği anlamına gelmediği belirtildi. Yunanistan’a uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine uyma ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

51’İNCİ KOMANDO TUGAYI SÖKE’YE KONUŞLANACAK

TSK birliklerinin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin düzenlemelerin görev ve harekât ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda 51’inci Komando Tugay Komutanlığının konuş yeri değişikliğinin Haziran ayında yapılan değerlendirmelerin ardından onaylandığı bildirildi.

ABD’NİN GKRY KARARINA TEPKİ

ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 30 Eylül 2027’ye kadar bir yıl süreyle uzatmasının Kıbrıs Adası’ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adım olduğu ifade edildi. MSB, üçüncü taraflardan Ada’daki hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçmelerini istedi. Türkiye’nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edeceği belirtildi.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MSB, Mekke Savunma İttifakı’nın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ile savunma iş birliği temelinde şekillenen ve savunma ile kolektif caydırıcılık esasına dayanan bir anlaşma olduğunu bildirdi. İttifakın herhangi bir ülkeye karşı olmadığı ve tarafların üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine alternatif oluşturmadığı ifade edildi. Askerî iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların üç ülke arasında koordinasyon içinde sürdürüldüğü ve ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA