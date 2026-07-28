Emniyette 46 Yıllık Dönem Kapandı: Karar Resmi Gazete'de

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen 1980 tarihli yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle kaldırıldı. Kararla birlikte disiplin kurullarının işleyişine ilişkin 46 yıllık uygulama sona erdi.

Son Güncelleme:
Emniyette 46 Yıllık Dönem Kapandı: Karar Resmi Gazete'de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının çalışma esaslarını düzenleyen 46 yıllık yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana uygulanan 'Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik' kaldırılmış oldu.

Emniyette 46 Yıllık Dönem Kapandı: Karar Resmi Gazete'de - Resim : 1

NELER İÇERİYORDU?

Söz konusu yönetmelik; disiplin kurullarının yapısı, toplantı usulleri, karar alma süreçleri, raportörlük sistemi, disiplin soruşturmalarının yürütülmesi, savunma hakkının kullanılması, alınan kararların bildirilmesi ve uygulanmasına ilişkin esasları düzenliyordu.

Düzenlemede ayrıca disiplin kurullarının hangi çoğunlukla toplanacağı, üyelerin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağı, soruşturmalarda savunma alınmasının zorunluluğu, disiplin süreçlerinin ceza yargılamasından bağımsız yürütülebilmesi ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun görevlerine ilişkin hükümler de yer alıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: Bayramda El Öpmeyenin Tapusu İptal Edildi! Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: Bayramda El Öpmeyenin Tapusu İptal Edildi!
Bursa İçin Tarihi Viraj: Hızlı Tren Hattında Test Sürüşleri Başlıyor! Ankara ve İstanbul Artık 2 Saat 15 Dakika Bursa İçin Tarihi Viraj: Test Sürüşleri Başlıyor! Ankara ve İstanbul Artık 2 Saat 15 Dakika
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem! Vali Davut Gül İmzasıyla Kaymakamlıklara Mescit Talimatı İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem
Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor
YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu
Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor, Termometreler 40 Dereceyi Görecek Kavurucu Sıcaklar Arabistan'dan Geliyor
Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade: 'Valiye Elden 400-500 Bin Lira Verdim' Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade