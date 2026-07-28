Emniyette 46 Yıllık Dönem Kapandı: Karar Resmi Gazete'de

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Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının çalışma esaslarını düzenleyen 46 yıllık yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana uygulanan 'Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik' kaldırılmış oldu.

NELER İÇERİYORDU?

Söz konusu yönetmelik; disiplin kurullarının yapısı, toplantı usulleri, karar alma süreçleri, raportörlük sistemi, disiplin soruşturmalarının yürütülmesi, savunma hakkının kullanılması, alınan kararların bildirilmesi ve uygulanmasına ilişkin esasları düzenliyordu.

Düzenlemede ayrıca disiplin kurullarının hangi çoğunlukla toplanacağı, üyelerin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağı, soruşturmalarda savunma alınmasının zorunluluğu, disiplin süreçlerinin ceza yargılamasından bağımsız yürütülebilmesi ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun görevlerine ilişkin hükümler de yer alıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi