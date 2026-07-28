Ticaret Bakanlığı Uyardı! Restoranlarda Bu Ücreti Ödemek Zorunda Değilsiniz

Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde fiyat listesinde yer almayan servis, masa, kuver veya benzeri adlarla ilave ücret talep edilemeyeceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca bahşişin tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.

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Ticaret Bakanlığı Uyardı! Restoranlarda Bu Ücreti Ödemek Zorunda Değilsiniz
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alımı sırasında karşılaşabileceği uygulamalara ilişkin önemli hatırlatmalarda bulundu. Yapılan açıklamada, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde fiyat listesinde yer almayan servis, masa, kuver veya benzeri adlarla ek ücret talep edilemeyeceği bildirildi.

Bakanlık, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, haksız uygulamaların önlenmesi ve şeffaf ticaret ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Ticaret Bakanlığı Uyardı! Restoranlarda Bu Ücreti Ödemek Zorunda Değilsiniz - Resim : 1

İŞTE O ÜCRETLER

Açıklamada, bahşişin tamamen tüketicinin kendi isteğine bağlı olduğu vurgulanarak, "Bahşiş gönüllülük esasına dayanır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca işletmelerin menüleri yalnızca QR kod ile sunamayacağını belirtti. Dijital menülerin yanında, tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerinin de bulundurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olması halinde tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulanacağı hatırlatıldı.

Açıkta satılan ürünlerde ise ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtilirken, tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek, şeffaf ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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