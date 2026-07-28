Ev Kiralayacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı: Sosyal Medyaya da Bakılacak

Kiralık konut talebindeki artış, ev sahiplerinin kiracı seçiminde talep ettiği belgeleri artırdı. Maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü ve banka hesap hareketlerinin yanı sıra bazı mülk sahiplerinin sosyal medya hesaplarını da incelediği belirtilirken, hukukçular kişisel verilerin korunması konusunda uyarıda bulundu.

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Ev Kiralayacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı: Sosyal Medyaya da Bakılacak
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Kiralık konut talebinin artmasıyla birlikte ev sahiplerinin kiracı adaylarından istediği bilgi ve belgeler de çeşitlendi.

SOSYAL MEDYA MERCEK ALTINDA

Maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü, banka hesap hareketleri, Findeks kredi notu ve eski ev sahibi referansı gibi taleplerin yanı sıra bazı mülk sahiplerinin adayların sosyal medya hesaplarını da incelediği öne sürüldü.

Yüksek faiz oranları, konut arzındaki yetersizlik ve kentsel dönüşüm sürecinin etkisiyle kiralık konutlara olan talep artarken, ev sahipleri kiracı seçiminde daha titiz davranmaya başladı.

Ev Kiralayacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı: Sosyal Medyaya da Bakılacak - Resim : 1

İŞTE ARANAN BİLGİLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bazı mülk sahipleri sözleşme öncesinde kiracı adaylarının mali durumu ve yaşam tarzına ilişkin ayrıntılı bilgi talep ediyor. Maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümünün yanı sıra banka hesap hareketleri, Findeks kredi notu ve kredi kartı limit bilgileri de istenebiliyor.

Haberde ayrıca bazı ev sahiplerinin devlet memuru kefil, kefile ait gelir belgeleri, yüksek depozito veya bir yıllık peşin kira şartı sunduğu belirtildi.

Kiracı adaylarından önceki ev sahiplerinin iletişim bilgilerini paylaşmaları da talep edilebiliyor. Bu yolla adayın kira ödemelerini düzenli yapıp yapmadığı, komşularıyla ilişkileri ve evi kullanım şekli hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Ev Kiralayacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı: Sosyal Medyaya da Bakılacak - Resim : 2

EVCİL HAYVAN ŞARTI

Emlak danışmanları ise bazı mülk sahiplerinin kiracı adaylarının sosyal medya hesaplarını inceleyerek evcil hayvan sahibi olup olmadıkları, evden çalışma düzenleri ve yaşam tarzları gibi detayları değerlendirme kriteri olarak kullandığını ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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