Bursa İçin Tarihi Viraj: Hızlı Tren Hattında Test Sürüşleri Başlıyor! Ankara ve İstanbul Artık 2 Saat 15 Dakika

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Bursa'nın uzun süredir beklediği hızlı tren projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmaların son noktaya yaklaştığını ve kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

250 KM HIZA ULAŞACAK

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilen hattın 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde hayata geçirildiğini belirtti. Tamamlandığında hattın yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik bölümün tamamlanmasıyla Bursa'nın doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına dahil olacağını ifade eden Uraloğlu, trenlerin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacağını söyledi.

ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 3,2 milyon kişinin daha yüksek hızlı tren ulaşım imkanına kavuşacağı belirtilirken, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşmesi bekleniyor.

Çalışmaların son aşamasına gelindiğini vurgulayan Uraloğlu, test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerinin ayrıntılı şekilde kontrol edileceğini belirtti. Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız diyen Uraloğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

'HAZIR HALE GETİRECEĞİZ'

"Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız."

Kaynak: Haber Merkezi