Emekçiler meydanlarda: İşte il il 1 Mayıs programları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için birçok ilde etkinlikler düzenlenecek. Tüm illerde emekçiler seslerini duyurmak için meydanlarda olacak.

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Emekçiler meydanlarda: İşte il il 1 Mayıs programları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emekçiler seslerini duyurmak için yurt genelinde meydanlarda olacak. 

İşte il il 1 Mayıs programları:

İstanbul
Toplanma: 11.00 | Cevahir Hotel Önü Maltepe
11.00 | İdealtepe Marmaray İstasyonu
Miting: 15.00 | Maltepe Miting Alanı

* İstanbul’da bazı sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağını duyurdu.

Ankara
Toplanma: 11.00 | AKM Önü
Miting: 13.00 | Tandoğan Meydanı

İzmir
Toplanma: 12.00 | Cumhuriyet Meydanı
Miting: 13.00 | Gündoğdu Meydanı

Hatay
Toplanma: 16.30 | Necla Duran Parkı
Miting: 17.30 | Defne Sevgi Parkı

Antalya
Toplanma: 14.00 | Aydın Kanza Parkı
Miting: 15.30 | Cumhuriyet Meydanı

Aydın
Toplanma: 11.00 | Taşköprü Mevkii
Miting: 13.00 | Atatürk Kent Meydanı

Muğla 
Toplanma: 11.00 | Mehmet Ali Eren Parkı
Miting: 13.00 | Sosyo Kültürel Alan

Adana
Toplanma: 16.00 | Kasım Gülek Köprüsü
Miting: 16.30 | Uğur Mumcu Meydanı

Mersin
Toplanma: 10.30 | Eski TSG Stadyumu
Miting: 13.00 | Cumhuriyet Meydanı

Tarsus
Toplanma: 14.00 | Kleopatra Kapısı
Miting: 16.00 | Cumhuriyet Meydanı

Zonguldak
Toplanma: 10.30 | İstasyon Alanı
Miting: 11.00 | Madenci Anıtı

Bartın
Toplanma: 11.00| Kemerköprü Meydanı
Miting: 12.30| Cumhuriyet Meydanı

Eskişehir
Toplanma: 11.30 | Haller Gençlik Merkezi Karşısı 
Miting: 12.30 | Cumhuriyet Meydanı

Diyarbakır
Miting: 12.00 | Dağkapı Meydanı

Ağrı
Miting: 10.00 | Nevzat Bingöl Cd. Dörtyol

Batman
Toplanma: 11.00 | Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önü
Miting: 12.00 | 8 Mart Kadın Parkı Kültür Mahallesi

Hakkari
Miting: 11.00 | Minikent

Urfa
Toplanma: 14.00 | Novada AVM üst kat 
Miting: 15.00 | Topçu Meydanı

Antep
Miting: 12.00 | Kırkayak Parkı

Bursa
Toplanma: 12.00 | Eski Atatürk Stadı
Miting: 16.00 | Kent Meydanı

Çanakkale
Toplanma: 12.30 | Eski Salı Pazarı
Miting: 14.00 | Cumhuriyet Meydanı

Balıkesir – Edremit
Toplanma: 10.00 | Edremit Vergi Dairesi önü
Miting | Şehit Hamdibey Meydanı

Samsun
Toplanma: 12.30 | Shell Kavşağı
Miting: 13.00 | Cumhuriyet Meydanı

Giresun
Toplanma: 10.30 | Debboy
Miting: 12.30 | Osman Ağa Meydanı

Sinop
Toplanma: 12.00 | Belediye Kamyon Girişi
Miting: 13.30 | Uğur Mumcu Parkı

Sivas
Toplanma: 11.30 | Ethem Bey Parkı
Miting: 12.30 | Mevlana Miting Alanı

Trabzon
Toplanma: 12.00 | Eski Tedaş Yokuşu
Miting: 13.00 | Trabzon Meydan Park

Artvin
Miting: 12.00 | Atapark

Hopa
Toplanma: 14.00 | Eski Hastane Önü
Miting: 15.00 | Hopa Meydanı

Arhavi
Miting: 11.30 | Cami Meydanı

Rize
Toplanma: 14.00 | İsmail Kahraman KM Önü
Miting: 14.30 | Demokrasi Meydanı

Fındıklı
Toplanma: 11.00 | Tahiroğlu Köprüsü
Miting: 12.00 | Fındıklı Meydanı

Kırşehir
Toplanma: 13.00 | Masal Parkı yanı Türk Büyükleri Parkı
Miting: 14.00 | Cacabey Meydanı

Kocaeli
Toplanma: 11.30 | Yahya Kaptan Gross Market Önü
Miting: 13.00 | Yahya Kaptan Miting ve Etkinlik Alanı (Arasta Park Yanı)

Kırklareli
Toplanma: 11.00 | Kırklareli İşkur Binası
Miting: 12.30 | Cumhuriyet Meydanı

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1 Mayıs 2023
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