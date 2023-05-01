Erdoğan 'müjde' olarak duyurmuştu: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'konutlarda ücretsiz doğalgaz müjdesi' olarak yaptığı duyuru, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Erdoğan 'müjde' olarak duyurmuştu: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metreküpe kadar olan doğal gaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

25 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR?

İGDAŞ'ın sitesinde yer alan abone doğal gaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğal gaz 4638 TL. Buna göre, 1 metreküp doğal gaz 4,63 TL'ye denk geliyor. 25 metreküp doğal gaz fiyatı ise 115 TL ile 120 TL arasında ücretlendiriliyor. 

Bu bilgiden hareketle, Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu 'bedava doğal gaz'ın faturaya yalnızca 120 TL'lik bir katkısı olacağı görülüyor. 

Yani, Erdoğan'ın 'müjdesi'ne göre kış aylarında bin lirayı aşan doğal gaz faturalarının yalnızca '120 lirası' bedava olacak.

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doğalgaz Recep Tayyip Erdoğan
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