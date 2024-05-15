Doğu Perinçek'ten Sinan Ateş açıklaması: AK Parti ile MHP'nin arasını açma planının bir parçası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin olarak, "AK Parti ile MHP'nin arasını açma, AK Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin partneri, ortağı yapmaya yönelik planın bir parçası" dedi.

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Doğu Perinçek'ten Sinan Ateş açıklaması: AK Parti ile MHP'nin arasını açma planının bir parçası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin yayın organı Ulusal Kanal'ın canlı yayınında Sinan Ateş suikastının MHP-Ülkü Ocakları bağlantılarının ortaya çıkarılmasının "MHP ve Cumhur İttifakı'na yönelik tertip" olduğunu savundu. Perinçek, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı yeni bir operasyon, tertip yürütülüyor" dedi.

Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:

"Bakın Sinan Ateş olayı çok açık. Ben Sinan Ateş olayında savcı veya polis, dedektiflik yapacak değilim. O ayrı bir konu. Ama o boyutların çok ötesinde bir plan var burada. Yani bir suikastın araştırılması yok. Burada doğrudan doğruya Milliyetçi Hareket Partisi'ni yalnızlaştırma, tecrit etme, mahkum etme... Yani terörist falan filan bu olaylara karışmıştır diye... Ve AK Parti ile MHP'nin arasını açma, AK Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin partneri, ortağı yapmaya yönelik planın bir parçası. Çok açık.

Sinan Ateş olayı üzerinden, olay ne olursa olsun. Faili kim olursa olsun. Onu hiç merak bile etmiyorum. O olay kullanılarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı yeni bir operasyon, tertip yürütülüyor. Yeni tertip diye niçin söylüyorum? Bundan evvel Meral Akşener'in önderliğinde MHP'den bir grup kopartıldı... Bu bir Amerika tertibiydi. Meral Akşener de o operasyonun lideriydi. Orada bir başarı elde ettiler, MHP'den çok büyük bir güç kopardılar.

Bugün yine bir tertibin yapıldığı apaçık ortada. Bu 'yumuşama' falan filan, Cumhurbaşkanımızla CHP Genel Başkanı arasındaki görüşmeler... Bunlarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman Cumhur İttifakı'na karşı, MHP-AK Parti beraberliğine karşı bir tertip olduğu apaçık ortada."

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