Diyarbakır’da Cipe Kurşun Yağdırdılar! Yaralı Sürücü Kanlar İçinde Hastaneye Kadar Sürdü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Kurşunların isabet ettiği cipin sürücüsü, yaralı halde aracı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Diyarbakır’da Cipe Kurşun Yağdırdılar! Yaralı Sürücü Kanlar İçinde Hastaneye Kadar Sürdü
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenen cipteki 2 kişi yaralandı. Sürücü, yaralı halde cipi hastaneye kadar sürdü. Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı’nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçtaki 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da Cipe Kurşun Yağdırdılar! Yaralı Sürücü Kanlar İçinde Hastaneye Kadar Sürdü - Resim : 1

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sürücü, yaralı halde cipi sürerek Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin önüne geldi. Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 2 yaralı, tedaviye alındı. İhbar üzerine olayın meydana geldiği bölgeye ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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