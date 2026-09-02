Muhittin Böcek Hakkındaki İddialar Genişliyor! Antalya’daki Fuhuş Soruşturmasında Üçüncü Dalga! 1 Kişi Tutuklandı

Antalya’da yürütülen “fuhşa aracılık” soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden Özcan B. tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasına, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında genç kadınların işe alınma vaadiyle yönlendirildiğine ilişkin iddiaların da girdiği belirtildi.

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Muhittin Böcek Hakkındaki İddialar Genişliyor! Antalya’daki Fuhuş Soruşturmasında Üçüncü Dalga! 1 Kişi Tutuklandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fuhşa aracılık” soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden Özcan B. tutuklandı. Diğer 6 şüpheliden 3’ü savcılık işlemlerinin ardından, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, “fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek” ile uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına ilişkin suçlamalar kapsamında gerçekleştirildi. Antalya’da 6, İstanbul’da ise 1 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÖNCEKİ OPERASYONLARLA GENİŞLETİLDİ

Soruşturmanın önceki aşamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklanmıştı. Güney’le birlikte 4 kişinin organizatör olarak hareket ettiğinin belirlendiği, Güney’in cep telefonunun şifresini paylaşmadığı ve soruşturmanın diğer delil ve bağlantılar üzerinden genişletildiği öğrenildi. Yeni operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de Güney’in bağlantıları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasında söz konusu yapılanmanın 2021’den bu yana sistematik şekilde faaliyet gösterdiği iddiası da yer aldı.

Muhittin Böcek Hakkındaki İddialar Genişliyor! Antalya’daki Fuhuş Soruşturmasında Üçüncü Dalga! 1 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA DOSYAYA YENİ İDDİALAR GİRDİ

Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında da soruşturma dosyasına yeni iddia ve beyanların girdiği belirtildi. Dosyada yer alan iddialara göre, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği, bu kişilerden bazılarının daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında Böcek hakkında ayrıca grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin mağdur beyanlarının bulunduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamındaki iddiaların ve beyanların ilgili makamlarca incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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