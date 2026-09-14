Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Azerbaycan Temasları Başlıyor! Kritik Temaslar Gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15-16 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Fidan’ın Ceyhun Bayramov ve Zakir Hasanov ile görüşmesi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, 15 milyar dolarlık ticaret hedefi, enerji ve ulaştırma projeleri ile savunma, güvenlik ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Azerbaycan Temasları Başlıyor! Kritik Temaslar Gerçekleştirecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Fidan, 15-16 Eylül'de Azerbaycan ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Azerbaycan Temasları Başlıyor! Kritik Temaslar Gerçekleştirecek - Resim : 1

ALIYEV KABUL EDECEK

Bakan Fidan'ın ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Görüşmelerde, Fidan'ın, stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kaydedilen aşamadan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması, enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak gündem ve projeleri ele alması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerde, iki müttefik ülke arasında savunma sanayi, güvenlik ve askeri alanlarda devam eden işbirliğiyle ilgili konuları değerlendirmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere iki ülke arasında çok taraflı platformlardaki mevcut işbirliğini gözden geçirmesi bekleniyor.

FİDAN’IN GÜNDEMİNDE TDT ZİRVESİ

Görüşmelerde, Fidan'ın Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı TDT 13. Zirvesi ve COP31'e ilişkin istişarede bulunması öngörülüyor. Fidan'ın görüşmelerde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisi için tarihi bir fırsat yakalandığını ifade etmesi, Türkiye'nin taraflar arasında iyi komşuluk ilişkileri tesis edilmesini desteklediğini ve kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtmesi bekleniyor. Türkiye'nin, Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklediğini ifade edecek Bakan Fidan'ın görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Hakan Fidan Azerbaycan
Son Güncelleme:
Türkiye Ay’a Gidiyor! Bakan Kacır Duyurdu: Uzay Aracı 2027’nin İlk Aylarında Gönderilecek Uzay Aracı 2027’nin İlk Aylarında Gönderilecek
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yıllar Önceki Sözler Yeniden Gündemde! Mehmet Ali Birand’ın 'Müneccim misiniz?' Sorusu Dikkat Çekti Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yıllar Önceki Sözler Yeniden Gündemde
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti
Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı
Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri
11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı
Silivri’de Yemek Dağıtan Gizemli Tanık: Kozinoğlu'nun Avukatına Atılan Mailler Ortaya Çıktı, 'Esmer Melek' Aranıyor Kozinoğlu'nun Avukatına Atılan Mailler Ortaya Çıktı, 'Esmer Melek' Aranıyor