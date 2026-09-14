Türkiye Ay’a Gidiyor! Bakan Kacır Duyurdu: Uzay Aracı 2027’nin İlk Aylarında Gönderilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Ay Uzay Aracı Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracının yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirildiğini belirten Kacır, projenin yüzde 77’sinin tamamlandığını ve aracın 2027’nin ilk aylarında uzaya gönderilmesinin planlandığını söyledi. Türkiye’nin Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmasının hedeflendiğini kaydetti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Ay Uzay Aracı Projesi’ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kacır, yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracının yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirildiğini ve proje çalışmalarının yüzde 77’sinin tamamlandığını bildirdi.

Kacır, bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından uzay aracının Ay yüzeyine kontrollü şekilde indirilmesinin planlandığını belirtti. Uzay aracının önümüzdeki süreçte dayanıklılık testlerinden geçirileceğini ifade eden Kacır, testlerin tamamlanmasının ardından Kennedy Uzay Merkezi’ne gönderileceğini söyledi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Ay’a Gidiyor! Bakan Kacır Duyurdu: Uzay Aracı 2027’nin İlk Aylarında Gönderilecek - Resim : 1

'KONTROLLÜ ŞEKİLDE AY YÜZEYİNE GÖNDERECEĞİZ'

2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı. Uzay aracımız kuzey-güney yörüngesinde 100 km irtifada görev yapacak. Ay uzay aracımızın yörünge görevi sonrasında, kontrollü şekilde ay yüzeyine indireceğiz.

Türkiye Ay’a Gidiyor! Bakan Kacır Duyurdu: Uzay Aracı 2027’nin İlk Aylarında Gönderilecek - Resim : 2

'9. ÜLKE OLMAYI PLANLIYORUZ'

2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı. 200'den fazla mühendis projede emek verdi Ay uzay görevi yapan 9. ülke olmayı planlıyoruz Tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Artemis Mutabakatı'na katıldık. Savunma sanayine benzer bir ekosistemi uzay çalışmalarında da kurmak istiyoruz.

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Fatih Kacır Savunma Sanayi
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