Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yıllar Önceki Sözler Yeniden Gündemde! Mehmet Ali Birand’ın 'Müneccim misiniz?' Sorusu Dikkat Çekti

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden açılması, yıllar önce ekranlara gelen bir “32. Gün” programını da yeniden gündeme taşıdı. Mehmet Ali Birand’ın 2009 yılında “Kurtlar Vadisi” ekibine yönelttiği “Müneccim misiniz?” sorusu, dizide yer alan bazı sahnelerin soruşturma kapsamında incelenmesi ve senaristlerin ifadeye çağrılmasıyla tekrar tartışılmaya başlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Dosyada cezaevi personeli, sağlık çalışanları ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında adli işlemler yürütülürken, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜ İNCELENİYOR

Senaristlerin ifadeye çağrılmasında, dizinin bazı bölümlerindeki sahneler ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü arasında bulunduğu değerlendirilen benzerliklerin araştırılması etkili oldu. Soruşturma dosyasında ayrıca “Kurtlar Vadisi Pusu”nun 79. bölümünde görülen “34 FG 7061” plakalı araç da incelenen ayrıntılar arasında yer aldı. Dosya kapsamında özellikle 10 Kasım 2011’de yayınlanan 136. bölüm mercek altına alındı. Bölümde “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin ihanetle suçlanmasının ardından öldürüldüğü sahneler yer aldı.

DİZİDEKİ SAHNE DOSYAYA GİRDİ

Bu bölümün yayınlanma tarihi ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama da soruşturma kapsamında dikkat çekilen noktalardan biri oldu. Dizinin söz konusu bölümünün yayınlanmasından birkaç gün sonra, 13 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti. Kozinoğlu’nun ölümünün ardından 8 Aralık 2011’de ekrana gelen 139. bölümde ise “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin öldürülme sahnesi yer aldı. Karakterin spor yaptıktan ve duş aldıktan sonra “Kara” isimli karakter tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülmesi ve ölümünün senaryoda kalp krizi olarak gösterilmesi de soruşturma dosyasında gündeme geldi.

'MÜNECCİM MİSİNİZ?' SORUSU YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Kaşif Kozinoğlu ile “Kurtlar Vadisi” ekibinin yollarının kesişmesi ise yeni bir konu değil. 2009 yılında Mehmet Ali Birand’ın sunduğu “32. Gün” programında, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan konuk olmuştu. Programda “Kurtlar Vadisi” üzerinden derin devlet, istihbarat yapılanmaları ve Ergenekon iddiaları ele alınırken Birand, dizinin gerçek hayattaki gelişmeleri önceden biliyormuş izlenimi verdiğine ilişkin doğrudan bir soru yöneltti. Birand’ın bu kapsamda sorduğu “Müneccim misiniz?” sorusuna Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan yanıt verdi. Senaristler, dizinin devlet içinden bilgi sızdırılması yoluyla hazırlanmadığını savunarak Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve dünyadaki istihbarat yapılanmalarını takip ettiklerini, bu gelişmeleri analiz ederek senaryoya dönüştürdüklerini anlattı.

KOZİNOĞLU’NUN İSMİ PROGRAMDA DA GEÇMİŞTİ

Program sırasında Kaşif Kozinoğlu’nun ismi de doğrudan gündeme geldi. Bahadır Özdener, “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi” filminin Diyarbakır’daki çekimleri sırasında Atilla Uğur’un bölgedeki istihbarat yapılanmasında görevli olduğunu sonradan öğrendiklerini söyledi. Özdener, bu bilginin Kaşif Kozinoğlu’nun kendi iç iletişimlerinde yer alan bir bilgi olduğunu ifade etti. Özdener, yaşananların istihbarat birimleri arasındaki bir meselenin basına yansıması olduğunu savunarak, “Bu devletin içerisiyle ilgili bir meseledir, bizle ilgili değildir” dedi ve senaryo ekibinin devlet içerisinden bilgi aldığı yönündeki iddiayı kabul etmedi.

DİZİNİN SENARİSTİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Cüneyt Aysan da “Kurtlar Vadisi”nin gerçek olayları önceden bildiği yönündeki iddialara karşı çıktı. Aysan, böyle bir iddianın senaristlere haksızlık olduğunu belirterek devlet kurumlarının görevlerini bırakıp bir dizi senaryosu hazırlamasının ve bu yapımı yıllarca sürdürmesinin kolay olmadığını ifade etti. Gerçek hayattaki gelişmelerin önceden bilinerek diziye aktarılmasının mümkün olmadığını savunan Aysan, bunun “zor iş” olduğunu söyledi. Aradan geçen yılların ardından Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılması, “Kurtlar Vadisi Pusu”daki bazı sahnelerin dosya kapsamında incelenmesi ve senaristlerin ifadeye çağrılması, 2009 yılında Mehmet Ali Birand’ın yönelttiği “Müneccim misiniz?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Soruşturmanın halen sürdüğü, dizideki kurgu ile gerçek hayatta yaşanan olaylar arasındaki olası bağlantıların da bu kapsamda araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi