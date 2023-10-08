Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan avukat Feyza Altun'a dava

Sosyal medyada lüks yaşantılarını paylaşmalarının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Dilan Polat ve kokain kullandığını itiraf ettiği için gözaltına alıp serbest bırakılan kardeşi Sıla Doğu, kendileri hakkında paylaşımda bulunan avukat Feyza Altun için hukuki işlem başlattı.

Gelirinin kaynağı olarak güzellik merkezi şubeleri ve kendi kozmetik markasını gösteren Dilan Polat hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Avukat Feyza Altun da Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kurucusu olduğu Rise & Shine kozmetik markasıyla ilgili olarak "O ürünler fason üretim. Alıp kendi etiketlerini basıyorlar, ben üretim yapıyorum diyorlar. Şirket yine matrahsız Nilgül Yılmaz isimli bir kişi adına ve 2022’de kurulmuş. Ekrana tükürmeye devam edebilirsin" ifadesini kullanmıştı.

Feyza Altun, Dilan Polat'a ait olan bu ürünlerin içinde kimyasal olmasına rağmen tamamen bitkiselmiş gibi tanıtıldığı için reklam durdurma cezası verildiğini de ileri sürmüştü.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bu paylaşımlar üzerine Feyza Altun hakkında kadına karşı şiddeti önleme amacıyla çıkartılan 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbire başvurduğu ortaya çıktı. Feyza Altun, kararı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun kadın oldukları için değil, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiaları nedeniyle gündeme geldiğini belirten Altun şu paylaşımı yaptı:

"Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkımda 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbire başvurmuş. Zaten sizlere hakaret etmedim, aşağılamadım ve de şiddet tehdidinde bulunmadım. 6284 sayılı kanun SUSTURMA kanunu değildir. Ne iftirası atmışım çıkıp açıklayacaklar. Ayrıca zaten iletişim kuruyor da değilim. Mahkemelere bak, şiddet mağduru kadınlara koruma kararı vermezken kamuoyunu ilgilendiren hususlarda insanları susturmak için nasıl da kararları veriyorlar.

6284 sayılı kanuna aykırı bir karardır. Bu kanun “kadın olduğu için şiddet gören” kadınları kapsar. Dilan Polat kadın olduğu için değil hakkında kamuoyuna yansımış kara para ve vergi iddiaları nedeniyle konuşulmaktadır. Bir avukat olarak hukuki görüş bildirmek kamu görevimdir. Bu karar kamuoyunda infial yaratmalıdır."