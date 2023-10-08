Açıklamalarıyla tepki çeken imam Halil Konakcı'yla ilgili incelemeden haber yok!

Hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı’nın bir vaazında Hatay’daki Fransız işgalini övmesi hakkında yapılan bilgi edinme başvurusuna, Diyanet İşleri Başkanlığı olumsuz yanıt verdi.

Konakcı, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. ‘Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın’ tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.

Konakcı hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Eğitim-İş Sendikası suç duyurusunda bulunurken, Diyanet İşleri Başkanlığı da inceleme başlatmıştı.

Cumhuriyet gazetesi, imam Konakcı hakkında başlatılan incelemenin akıbetini öğrenmek için CİMER’e başvuru yaptı. 4 Ekim’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’ndan verilen yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 19. maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği görüldüğünden talebinizle ilgili işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır” dendi.