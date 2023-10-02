Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat: Çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet

Yayın eski olsa da Sıla Doğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Doğu'nun operasyon düzenlenen evinden birçok uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilmişti. Adliyeye sevk edilen Doğu, Beykoz adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



