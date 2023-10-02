Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat: Çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet
Lüks yaşantısıyla son günlerde dillerden düşmeyen Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmıştı. Sıla Doğu'nun adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Dilan Polat'ın yaptığı paylaşımlar tepki çekti.
Son günlerde para kaynakları merak edilen, ödediği vergiler ortalara dökülen Dilan Polat ve ailesi çeşitli iddialarla çalkalanıyor.
Lüks yaşantılarıyla dillerden düşmeyen Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, bir canlı yayın anında kokain kullandığını itiraf etmişti.
Yayın eski olsa da Sıla Doğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Doğu'nun operasyon düzenlenen evinden birçok uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilmişti. Adliyeye sevk edilen Doğu, Beykoz adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kardeşinin serbest bırakılmasının ardından da Dilan Polat'tan paylaşımlar peş peşe geldi. Polat, 'Allah sabredenlerle beraberdir." dedi.