Deprem bölgesinde 22 bin kişiye bir sosyal hizmet uzmanı düşüyor

Deprem bölgesinde sosyal hizmet alanında uzman personel sayısının sadece 610 olduğu bildirildi. Bu sayı, 22 bin kişiye sadece bir uzman düştüğünü gösteriyor.

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Deprem bölgesinde 22 bin kişiye bir sosyal hizmet uzmanı düşüyor

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 kenti etkileyen 6 Şubat depremlerinden milyonlarca yurttaş etkilendi. Yüz binlerce insan, yaşadığı kenti terk ederken geride kalanlar ise psikolojik sorunlar başta olmak üzere çok sayıda problemle başa çıkmaya çalışıyor.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, büyük travmalar yaşayan yurttaşlara psikososyal destek sunmakla görevli sosyal hizmet uzmanlarının ise deprem bölgesinde, "yok denilecek kadar" az oldukları ortaya çıktı.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, deprem bölgesindeki vatandaşlara dikkati çekti.

Kılıç’a yanıt veren Göktaş, 11 kentin tamamında görevli sosyal hizmet uzmanı sayısının sadece 610 olduğunu bildirdi. Atama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Göktaş, toplam 13,9 milyon nüfuslu kentlerde görevli olan uzman sayısını sıraladı.

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