Naci Görür’den Balıkesir ve Van depremleriyle ilgili açıklama

Yer bilimci Naci Görür, Balıkesir ve Van’da meydana gelen 4 büyüklüklerindeki depremlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Naci Görür’den Balıkesir ve Van depremleriyle ilgili açıklama

Balıkesir ve Van’da meydana gelen 4 büyüklüklerindeki depremlerin büyük depremlerin habercisi olup olmayacağına yönelik tartışma hakkında açıklamada bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Bu aşamada büyük bir deprem üreteceğini sanmıyorum” dedi.

Görür, Balıkesir’de ve Van’da meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirme yaptı. Görür’ün gerçekleşen depremlerin büyük bir depremi tetikleme riskini değerlendirirken, ilgili fayların en son ne zaman kırıldığını da belirtti.

Balıkesir iline bağlı Susurluk ilçesinin merkez üssü olduğu depremin, olası Marmara depremi açısından tedirginlik yaratması üzerine, depremin gerçekleştiği fayın, Manyas Fayı olduğunu hatırlatan Görür, şunları söyledi:

”Arkadaşlar, yakında iki tane 4’ler mertebesinde deprem oldu. Biri Van, Aşağıçanak-Çaldıran’da, diğeri ise Balıkesir, Günaydın-Susurlukta oldu. Van’daki deprem Çaldıran Fayının güneyinde, muhtemelen Hasan Timur Fayı üzerinde. Balıkesir’deki deprem ise Manyas Fayı üzerinde. Biliyorsunuz bu fay en son 1964’te 7.0 Manyas depremini üretmişti. Bu aşamada büyük bir deprem üreteceğini de sanmıyorum, sevgiyle.”

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