Eski Ayasofya Baş İmamı Boynukalın: Kız okullarının açılmasına engelse laikliği kaldırmak gerekir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne sürerek "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" sözlerinin yankıları sürüyor.

Bakan Tekin'in sözleri tepki çekerken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tekin'e destek vermiş, "Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum. Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir. Okullarımızın hangi türde ve ne şekilde olacağına TBMM, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümet, Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir. Gerisi lafügüzaf…" ifadelerini kullanmıştı.

Destici'nin açıklamasını alıntılayan Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın ise laikliği hedef aldı:

"Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir."